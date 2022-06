Guendalina Tavassi assente in studio all’Isola dei Famosi, perchè?/ Lei svela tutto…

Guendalina Tavassi e l’assenza nello studio dell’Isola dei Famosi 2022

Dopo non aver accettato il prolungamento dell’Isola dei Famosi 2022 fino al 27 giugno, Guendalina Tavassi, con Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez che hanno preso la stessa decisione, è rientrata in Italia. I fan del reality show che hanno amato Guendalina, ma anche gli altri ex concorrenti, si aspettavano di vederli nello studio di Milano per raccontare ad Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, le emozioni vissute. Tuttavia, nessuno dei quattro concorrenti è stato ospite in studio nelle puntate che hanno segnato l’inizio della seconda fase del reality.

La Tavassi che, recentemente è stata ospite di Barbara D’Urso in una puntata di Pomeriggio 5, molto presente sui social, ha rotto il silenzio sull’argomento svelando il vero motivo per cui non è mai stata nello studio dell’Isola dei Famosi 2022 dopo il suo rientro in Italia. Motivo che, naturalmente, condivide con gli altri tre ex naufraghi.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Guendalina Tavassi ha svelato di non essere presente in studio durante le puntate dell’Isola dei Famosi 2022 perchè il suo contratto è scaduto il 23 maggio, giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere la finalissima del reality. “Come mai non ci sono più? In pratica il nostro contratto originale scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via”, ha spiegato la Tavassi.

Tuttavia, qualora Ilary Blasi dovesse decidere d’invitarla, lei sarebbe pronta ad accettare senza problemi: “Io, Blind e Alessandro non abbiamo potuto fare il prolungamento. Però è chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo”, ha concluso.











