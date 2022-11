Guendalina Tavassi “Edoardo uscirà dal GF VIP single!”/ La sentenza della sorella, ecco perchè

GF Vip, Guendalina Tavassi supporta il fratello Edoardo: “Regalerà emozioni“

Edoardo Tavassi è una delle grandi sorprese del Grande Fratello Vip 2022 e, giorno dopo giorno, sta entrando sempre più nel cuore del pubblico. Chi dall’esterno lo sta supportando è anche la sorella Guendalina Tavassi, che nel corso dell’ultima puntata è entrata in Casa per incontrarlo e, successivamente, per un duro faccia a faccia con Antonella Fiordelisi. Intervistata da Novella 2000, la sorella del concorrente lo incentiva ad essere se stesso: “Questo sto notando in Edoardo: sta dando il meglio di sé e questo non può che farmi piacere“.

La certezza di Guendalina è che il fratello Edoardo sia un’anima genuina, non calcolatrice e sempre pronta a strappare un sorriso grazie alla sua ironia: “Edoardo è proprio quello che vedete in televisione. Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la mente. Probabilmente è proprio questo che piace alla gente: non ha niente da nascondere ed è un pregio. Edo è ironico, prende in giro tutti, ma lo fa sempre in modo delicato e mai offensivo. Ovviamente siamo alle prime battute, ma sono certa che non finisce qui. Mio fratello regalerà al pubblico molte altre emozioni. Garantisco“.

Edoardo Tavassi alla ricerca dell’amore, Guendalina: “Uscirà da single“

L’esperienza di Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 2022 viaggia in parallelo con la sua intenzione di trovare la donna della sua vita. A tal proposito, Guendalina Tavassi si dice poco fiduciosa sulla possibilità che il fratello si fidanzi nella Casa, spiegando a Novella 2000: “Mio fratello è entrato da single e uscirà da single. Non è un facilone, anzi è molto selettivo con le donne, trova un difetto per ognuna di loro e per questo non trova quella giusta. Poi, vuole sempre la mia approvazione quando trova una ragazza. Una bella responsabilità, ormai mi sono abituata, è fatto proprio così. Me le faccio andare bene tutte“.

Tra le coinquiline su cui Edoardo aveva inizialmente puntato gli occhi c’è Oriana Marzoli, ma Guendalina non crede possa essere la sua ragazza ideale: “Oriana è una bellissima ragazza, molto provocante. Mi sta simpatica. Però a mio parere, lo dico da telespettatrice, penso che con Edoardo non andrebbe tanto d’accordo, finirebbero per litigare continuamente. Mio fratello è un pantofolaio, ama stare a casa, guardare la televisione, leggere i fumetti e giocare ai videogiochi. Oriana vuole divertirsi, ama feste, aperitivi, uscite con gli amici. Almeno questo è il mio sentore“. L’ex gieffina, infine, chiosa con una battuta: “Per come è fatto lui la donna ideale potrebbe essere solo Wilma Goich“.











