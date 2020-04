Guendalina Tavassi/ Fisico mozzafiato in quarantena, il marito Umberto D’Aponte…

Pubblicità

Guendalina Tavassi, nonostante la quarantena, non rinuncia al sole indossando il bikini per abbronzarsi sul terrazzo di casa. L’ex gieffina sta trascorrendo la quarantena a Roma con il marito Umberto D’Aponte e i figli Cloe e Salvatore, ma come trascorre le sue giornate Guendalina? Oltre ad occuparsi dei figli e della casa, Guendalina continua ad occuparsi della propria bellezza. Ogni giorno, infatti, mostra le cure di bellezza a cui si sottopone sfoggiando, poi, il suo fisico. Con il primo caldo, infatti, la Tavassi ha cominciato ad indossare il bikini in casa scatenando la gelosia del marito Umberto D’Aponte. Consapevole di avere un marito abbastanza geloso, Guendalina si diverte a provocarla. Tuttavia, le foto in cui Guendalina Tavassi appare davvero bellissima, scatenano le critiche di alcuni followers.

Pubblicità

GUENDALINA TAVASSI CON IL BIKINI SUI SOCIAL, GLI HATERS: “ESAGERATA”

Su Instagram, Guendalina Tavassi ha pubblicato una foto in cui mostra le sue curve mozzafiato coperte da un bikini. Una foto che ha scatenato l’entusiamo dei fans, ma anche le critiche degli haters. “Guenda mi sei molto simpatica vabene tutto ma mettersi fuori al balcone in un condominio quasi nuda mi sembra esagerato… Hai un marito dei figli ma sopratt abbi rispetto xle mogli degli altri… E poco rispettoso mettersi nuda fuori al balcone non sei al mare!!!“, ha scritto una followers. La replica di Guendalina non si è fatta attendere: “hahahahahaha nuda? Sul terrazzo di casa mia in costume? Dai su, ma i mariti di chi? Se è per questo qua fuori da me stanno tutti così, addirittura anche topless. Per cortesia, io a casa mia faccio come me pare!!! Il rispetto non ce l’avete voi per le donne, e i vostri mariti che invece di guardare dentro casa loro guardano dentro le case degli altri”, ha risposto la Tavassi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA