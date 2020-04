Guendalina Tavassi/ Pace fatta con la figlia Gaia: Ti amo (Stasera tutto è possibile)

Pubblicità

Guendalina Tavassi è tra gli ospiti della quinta puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino e trasmesso in replica lunedì 20 aprile alle 21.20 in prima serata su Rai2. La ex concorrente del Grande Fratello in questi giorni ha infiammato il popolo dei social pubblicando una foto in costume che ha fatto letteralmente impazzire tutti! La Tavassi, costretta in quarantena per via dell’emergenza Coronavirus, ha postato una foto mostrandosi in perfetta forma e con tanto di didascalia “vi ripropongo la mia estate 2020 nel bagno”. Manco a dirlo, lo scatto è stato immediatamente preso d’assalto dai fan che si sono complimentati con la ex gieffina che, nonostante la chiusura delle palestre e tutto, continua a mantenersi in splendida forma. Quarantena a parte, la vita di Guendalina procede alla grande vista anche la pace siglata con la figlia Gaia sancita anche da un bellissimo scatto pubblicato sui social con tanto di didascalia – dedica “non c’è nulla da capire, non c’è nulla da spiegare…. Io so e tu sai. Ti amo di bene piccola pazza, sei sempre stata un piccolo demone…. ma passerà anche l’adolescenza”.

Pubblicità

Guendalina Tavassi e la figlia Gaia: cosa è successo?

Cosa è successo tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia Nicolini nata dalla relazione con Remo Nicolini. Lo scorso anno la primogenita della Tavassi aveva pubblicato alcune Instagram Stories in cui aveva attaccato la madre chiamando in causa anche Barbara D’Urso: perché non chiedi alla Tavassi dov’è sua figlia mentre lei è a Tenerife?”. La ex gieffina, infatti, era partita per Tenerife con il marito Umberto D’Aponte e i figli Chloe e Salvatore. Non solo, poco dopo la figlia Gaia ha puntato il dito scrivendo parole molto chiare: “vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sapeste nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna”. Sul finale poi una vera e propria frecciata alla madre: “sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, madre bravissima con i tuoi due figli! La verità viene a galla”. Parole pesanti a cui la Tavassi aveva prontamente risposto facendo una lunga e attenta riflessione: “se non commento e non parlo di questa vicenda è solo perché ha dell’assurdo. L’adolescenza è un periodo particolare soprattutto nella situazione di mia figlia. Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita forse nel tentativo di renderla simile alla loro”.

Pubblicità

Guendalina Tavassi: “i panni sporchi si lavano in famiglia”

Guendalina Tavassi nelle sue Instagram Stories aveva anche scritto: “sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia. Mia figlia può avere un dialogo costruttivo con me, lei lo sa in cuor suo. Che qualcuno tagghi Barbara d’Urso, sotto tutte le sue foto, è la prova chiane che la vicenda sia strumentalizzata. Scusatemi per quello che sto per dire, ma forse qualche schiaffo educativo, da madre, se lo avessi dato ora non mi troverei a dover scrivere questo post”. Infine aveva chiaramente spento ogni chiacchiericcio scrivendo: “non voglio alimentare questo terribile gossip, io so chi sono e chi mi conosce sa che tipo di ragazza sia Gaia, è mia figlia e non potrò mai infamarla, per quanto sia una personalità complessa, io le starò sempre accanto come ho sempre fatto e se questo è il prezzo da pagare per aver voluto darle un’educazione sono pronta a pagarlo, solo non vorrei che continuasse a farsi del male”. Per fortuna oggi è tutto risolto e mamma e figlia sono tornate più complici di prima!



© RIPRODUZIONE RISERVATA