Guendalina Tavassi, frecciatina a Pier Silvio Berlusconi?/ “Non farò il GF, ha fatto fuori tutte!”

Guendalina Tavassi, sfuma la possibilità di rivederla al Grande Fratello: "Me lo chiedete ogni anno…"

Mentre l’estate procede come previsto, il motore del piccolo schermo non arresta i lavori di rito per la costruzione del nuovo palinsesto televisivo. La stagione televisiva 2023-2024 è pronta ad accogliere in autunno una versione alternativa del Grande Fratello Vip. Quella che sarà la sua forma – dai concorrenti alle dinamiche che verranno – è al centro dell’interesse degli appassionati. Tra rumor, indiscrezioni e certezze, a rompere il silenzio nelle ultime ore rispetto alla prossima edizione è stata una “grande” ex, Guendalina Tavassi.

Stando a quanto riportato da Biccy, Guendalina Tavassi – sorella di Edoardo, finalista nella passata edizione del GF Vip – avrebbe potuto partecipare alla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. E’ stata la stessa ex gieffina a confermare la sua mancata partecipazione offrendo anche alcuni dettagli che potrebbero rappresentare una labile frecciatina. “Non ragazzi, me lo chiedete ogni anno: non farò il GF… Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso“.

Le parole di Guendalina Tavassi – riportate da Biccy – sembrano far riferimento ad una terza persona che avrebbe “impedito” il suo – e non solo – ingresso nella casa del Grande Fratello per la prossima stagione. Il riferimento potrebbe essere a Pier Silvio Berlusconi, principale artefice del rinnovamento del reality al fine di evitare derive trash o comunque sgradevoli dal punto di vista della violenza verbale. Sempre nel suo discorso sui social, la sorella di Edoardo Tavassi avrebbe poi aggiunto: “Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro e mi diverto qui su Instagram“.

Parlando ai suoi follower, Guendalina Tavassi avrebbe anche accennato ad un ipotetico futuro in ambito televisivo a prescindere dalla mancata partecipazione al Grande Fratello. “Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF si. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash“. La sorella di Edoardo Tavassi – in chiave ironica – si inserisce autonomamente tra i volti non più “graditi” per il reality condotto da Alfonso Signorini, e conclude: “Definiamoci trash; ma che cavolo ce ne frega, è bello il trash!“











