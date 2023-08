Guendalina Tavassi, lo scherzo del fidanzato Federico Perna scatena l’ilarità del web/ “Ora mi vendico!”

Guendalina Tavassi, il fidanzato Federico Perna la terrorizza con una mantide religiosa

Guendalina Tavassi è senza dubbio tra i personaggi più seguiti sul web; la sua attività sui social procede a gonfie vele, anche grazie alla verve e ironia che da sempre la contraddistinguono. L’ex volto del Grande Fratello riesce spesso e volentieri a strappare sorrisi ai suoi follower, soprattutto con gag e aneddoti divertenti. L’ultimo è riportato dal portale Leggo e che racconta di uno scherzo ricevuto dal suo fidanzato, Federico Perna.

Guendalina Tavassi, frecciatina a Pier Silvio Berlusconi?/ "Non farò il GF, ha fatto fuori tutte!"

Guendalina Tavassi, tramite una serie di video postati sui social, ha raccontato una “battaglia” a suon di scherzi tra lei e il fidanzato Federico Perna. Quest’ultimo ha pensato bene di mettere a dura prova i nervi dell’influencer giocando con la sua fobia per gli insetti. “Non potete capire, mi sto riprendendo ancora dallo scherzo che mi ha fatto cuore”, ha esordito così sui social Guendalina Tavassi, per poi postare il video che “incrimina” il consorte. Quest’ultimo ha pensato bene di correre verso di lei con una mantide religiosa tra le mani.

Figlia di Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip 8?/ Lo scoop bomba: "Ha fatto il provino"

Guendalina Tavassi, la vendetta è un piatto che va servito “salato”: il contro-scherzo a Federico Perna

Come racconta Leggo, Guendalina Tavassi ha subito iniziato a meditare un’amara “vendetta” nei confronti del fidanzato, Federico Perna. Dopo l’incontro ravvicinato con una mantide religiosa, l’influencer ha chiesto proprio ai follower consigli in merito ad una possibile ripicca per ricambiare lo scherzo ricevuto: “Adesso mi vendico, aiutatemi a ricambiare lo scherzo!”. L’appello è subito stato accolto dalla community dell’influencer con consigli e dritte anche piuttosto fantasiose.

Guendalina Tavassi: "Barbara D'Urso? L'ho sentita, non mi è sembrata affranta"/ "Per me è stato uno shock..."

Alla fine – come racconta il portale – Guendalina Tavassi ha optato per un grande classico degli scherzi: il sale nel caffè. Ovviamente, l’ex volto del Grande Fratello non poteva non immortalare la scena del suo fidanzato, Federico Perna, ignaro della sgradevole modifica alla bevanda. A gran sorpresa però, il desiderio di rivalsa dell’influencer si è risolto in un nulla di fatto: “Niente, a lui va tutto bene, neanche il caffè con il sale sente!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA