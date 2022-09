Guendalina Tavassi “Nessuno sa ciò che ho dentro”/ “Mi mostro felice e sorridente…”

Guendalina Tavassi e il desiderio di un lavoro normale

Per Guendalina Tavassi è un momento estremamente sereno e positivo per il suo lavoro. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi 2022 con il fratello Edoardo, Guendalina ha conquistato ulteriore popolarità e sui social è sempre più seguita. Influencer tra le più apprezzate dal popolo del web, la Tavassi si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio. Guendalina, pur amando il proprio lavoro, ammette che, in alcuni momenti, vorrebbe svolgere un lavoro normale, con orari fissi senza doversi mostrare sempre felice e sorridente.

Guendalina Tavassi "mia figlia Gaia Nicolini a Miss Italia? L'ho dovuta ‘minacciare’"/ Il retroscena

“Sui social rido e scherzo ma nessuno sa davvero ciò che ho dentro. A volte sogno un lavoro normale, con degli orari stabiliti e, finiti quelli, puoi goderti i tuoi figli. Invece il mio è un lavoro strano: lavoro sempre, anche quando esco o quando sto sui social, devo sempre pensare a sorridere e a mostrarmi felice, non posso neppure allontanarmi da Instagram per un po’ altrimenti escono fuori notizie di ogni tipo”, ha spiegato per poi aggiungere – “Non è facile, non è facile ridere e scherzare anche quando non ne avresti nessuna voglia. Però non mi lamento, è un lavoro che amo”.

Gaia Nicolini è Miss Cinema Roma 2022/ La figlia di Guendalina Tavassi verso Miss Italia 2022

Guendalina Tavassi: figlio con il fidanzato Federico Perna?

Dopo un momento privato particolarmente difficile per la fine del suo matrimonio, oggi, Guendalina Tavassi sta vivendo un momento sereno grazie all’amore del fidanzato con Federico Perna. Innamorati e complici, sono inseparabili come mostrano sui social condividendo tanto delle giornate che trascorrono insieme. Mamma di Gaia, neo 18enne, nata quando aveva solo 17 anni e di Chloe e Salvatore, nati dal matrimonio con Umberto D’Aponte, Guendalina sarebbe pronta ad allargare la famiglia con Federico Perna?

Guendalina, pur avendo tre figli, non nasconde di voler allargare la famiglia per poter dare un figlio al fidanzato Federico Perna da cui, pare, abbia ricevuto la proposta di matrimonio.

Guendalina Tavassi, la figlia Gaia è in semifinale di Miss Italia 2022/ "Sei bellissima amore mio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA