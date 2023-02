Guendalina Tavassi, nuovo ritocco di chirurgia plastica/ “Non l’ho detto perché…”

Guendalina Tavassi, su Instagram il racconto del suo ultimo intervento chirurgico

In un’epoca sempre più social il racconto di ogni momento da parte di personaggi noti al pubblico televisivo è quasi un obbligo; l’ultimo post social di Guendalina Tavassi lo dimostra. L’ex volto del Grande Fratello ha infatti voluto condividere con i propri followers, da buona influencer, il suo ultimo ritocco di chirurgia estetica con tanto di medicazioni ancora evidenti sul volto.

Con un video postato su Instagram, e conseguente diario digitale per raccontare tutto il processo, Guendalina Tavassi ha rassicurato i propri fan che si erano leggermente preoccupati. La donna era infatti apparsa in alcune foto con alcune medicazioni sul volto ma ha prontamente spiegato come non fosse accaduto nulla di grave, anzi. L’ex gieffina ha scelto di apportare una nuova modifica estetica mediante la chirurgia, motivando anche la scelta di non raccontarlo in anticipo: “Non vi ho detto niente perchè altrimenti non sarei potuta essere qui a raccontarvi questa storia, per colpa dei gufi e delle male lingue“.

Che cos’è la blefaroplastica, l’intervento chirurgico fatto da Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi, come documentato dal suo canale Instagram, ha scelto di fare un trattamento chirurgico chiamato blefaroplastica. Si tratta di un intervento rivolto alla rimozione della pelle in eccesso in corrispondenza della palpebre, con annesse anche eventuali ernie di grasso. Ecco dunque spiegate le ferite evidenti in corrispondenza degli occhi nel posto pubblicato su Instagram e le fasciature intorno al viso.

Guendalina Tavassi ha dunque scelto l’intervento mininvasivo per ringiovanire ulteriormente la sua presenza dando un tocco di vitalità alla pelle in corrispondenza delle palpebre. L’ex volto del Grande Fratello Vip ha pubblicato diverse stories su Instagram che raccontano l’andamento della giornata sotto i ferri, compresa una piccola sponsorizzazione per la struttura e il professionista che avrebbe ultimato l’intervento chirurgico. Nonostante l’evidente entusiasmo per il risultato, non è mancata una stoccata verso ipotetici “gufi”, non è chiaro però verso chi fosse rivolto il riferimento.

