Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Raid a Gaza, caos ostaggi e bombe sul Libano. Biden in Medio Oriente

GUERRA ISRAELE-HAMAS E ATTENTATI ISIS: È ALLARME TERRORISMO ISLAMISTA

L’Isis non è stata mai del tutto sconfitta e la guerra tra Israele e Hamas ha ridato “linfa” allo jihadismo mondiale che ha attanagliato i nostri ultimi 8-10 anni di storia contemporanea: mentre infatti da appena 10 giorni il conflitto in Medio Oriente riprendeva “vita” – con almeno 5mila morti, 200 ostaggi e una potenziale invasione di Gaza dai contorni umanitari drammatici – tra venerdì scorso in Francia e la tremenda notte appena passata a Bruxelles hanno rimesso sulla scena (mediatica) mondiale il ruolo del fondamentalismo islamista dell’Isis.

Il terrorista che ieri ha ucciso due tifosi svedesi nel centro della capitale belga ha rivendicato l’attentato dicendo testuale di «essere dell’Isis» e di aver ucciso per «vendicare i propri fratelli musulmani». Il riferimento è alla guerra tra Israele e Hamas ma ovviamente si allarga ad un vero e proprio scontro di “civiltà” tra fondamentalismo e Occidente, elemento ulteriormente confermato dall’operazione anti-terrorismo portata felicemente a termine questa mattina a Milano con l’arresto di due terroristi sospettati tra le file dell’ex Stato Islamico. L’allarme terrorismo si espande parallelamente all’estendersi della guerra in Medio Oriente, con il timore che altri importanti “attori” sul Golfo come Iran, Libano e Siria possano presto rendere il conflitto tra Israele e Hamas ancora più esplosivo.

Nella notte sono continuati i razzi da Tel Aviv contro la Striscia di Gaza e purtroppo altri 60 morti tra civli (donne e bimbi compresi) vanno ad aggiornare l’infausto conteggio delle vittime dall’inizio della guerra Israele-Hamas: nel colloquio avvenuto tra Netanyahu e il Presidente russo Vladimir Putin il leader israeliano ha confermato che l’azione verrà portata avanti «finché Hamas non sarà distrutto«. Nel frattempo oggi è previsto l’arrivo in Medio Oriente del Presidente Usa Joe Biden: prima l’incontro con il Premier Netanyahu, poi domani anche il vertice con il leader palestinese Abu Mazen.

Mentre i cittadini stranieri e palestinesi con nazionalità straniera possono ora uscire da Gaza attraverso il valico di Rafah con l’Egitto, il problema della fuga dei civili dalla città fulcro della Striscia resta intatto: Onu e Oms hanno rilanciato nuovi appelli ieri per evitare la catastrofe umanitaria, invitando a mandare nuovi aiuti tra acqua, benzina e cibo per evitare la strage nella strage. Oggi la Chiesa di Papa Francesco celebra la giornata di preghiera per la pace e il canale delle trattative per la liberazione dei circa 200 ostaggi di Hamas vede proprio il Vaticano in prima fila. Terrorismo mondiale, raid su Gaza, allarme ostaggi e pure scontro a Nord con il Libano: la guerra tra Israele e Hamas è sempre più “mondiale”, confermando la “previsione” fatta ormai diversi anni fa dallo stesso Pontefice che oggi invita tutte le parti a fermarsi per evitare la vera e propria terza guerra mondiale.











