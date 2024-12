Durante la decima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 30 novembre 2024 su Rai Uno, Guillermo Mariotto è improvvisamente uscito dallo studio e la cosa non è certo passata inosservata. Sul web sono circolate diverse voci sul motivo che avrebbe spinto il giurato a lasciare la trasmissione, lui però ha fatto sapere di essere andato via a causa di un urgente problema di lavoro in un atelier. Ad insospettire tutti però è stato quello che ha detto dopo, ha infatti rivelato che lui ci sarà se Milly lo rivorrà. La sua presenza nella trasmissione quindi non è più una certezza?

La questione è stata affrontata anche durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta. Alberto Matano ha ricordato quello che è successo sabato sera a Ballando con le Stelle, cioè che Guillermo Mariotto ha abbandonato lo show. Ha fatto poi sapere che la loro inviata dietro le quinte ha intervistato Amanda Lear e accanto a lei c’era anche il giurato. A detta sua in quel momento non sapevano cosa fosse successo ed erano tutti stupiti.

Il noto giurato di Ballando con le Stelle ha fatto sapere che a farlo allontanare dallo show sono stati alcuni problemi in atelier, sono però in molti a pensare che dietro ci sia anche altro. Alberto Matano a La Vita in Diretta ha fatto sapere che Guillermo Mariotto non gli risponde al telefono, quando ha scoperto che ad Alessi ha risposto ha detto che è felice di sapere che sta bene dal momento che all’inizio si era anche preoccupato. Ha poi aggiunto: “Quindi è andato via per lavoro? Noi speriamo che sia così e che sia tutto ok.”

Il fatto che Alberto Matano abbia detto che ‘sperano’ che sia davvero andato via per lavoro fa pensare ancora di più che dietro potrebbe esserci altro. Stando ai rumors che stanno circolando Guillermo Mariotto potrebbe fare i conti con un provvedimento a Ballando con le Stelle. Roberto Alessi, però, ha fatto sapere di averlo visto in atelier e ha raccontato che il giurato doveva recarsi a Riad per portare degli abiti ad un altezza reale saudita perché la persona che aveva l’incarico di farlo è stata male.