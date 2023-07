Guns N’ Roses a Roma: oggi 8 luglio il concerto al Circo Massimo/ Scaletta e info

Sale altissima l’attesa per il concerto dei Guns N’ Roses che si terrà oggi, 8 luglio 2023, in quel di Roma presso la magica cornice del Circo Massimo. Ormai l’hype è alle stelle e partire dalle ore 20:45 prenderà il via il live di una delle band rock più amate di tutti i tempi. Qualche info utile, a cominciare dall’apertura dei cancelli che avverrà oggi alle ore 14:30. Alle 15:00, mezz’ora dopo, spazio all’apertura del box office, quindi alle 17:00 apriranno le casse dove si potranno ritirare gli accrediti. Infine alle ore 19:15 l’esibizione dei The Pretenders, band che sta accompagnando i Guns nel loro tour europeo, poi dalle ore 20:45 il vero e proprio show.

Elettra Lamborghini, svelata la dieta con cui ha perso 7 kg in due settimane/ 5 pasti al giorno

Si ricorda che dalle ore 21:00, per motivi di sicurezza, verrà chiusa la fermata del Circo Massimo, la Linea B della metropolitana, di conseguenza si potranno utilizzare le fermate alternative, leggasi Colosseo e Piramide. Per quanto riguarda la scaletta, i Guns N’ Roses suoneranno il loro classico repertorio, a cominciare da pezzi iconici come Welcome to the Jungle, Live and let die, You could be mine, Civil War, Sweet Child o’ Mine,

November Rain, Paradise City e molti altri ancora (in fondo la scaletta completa).

Federico Rossi, smentito il flirt con la modella Orian Ichaki/ "Non c'è nessuna storia d'amore"

GUNS N’ ROSES E LA NASCITA NEL 1985: LA FORMAZIONE ORIGINALE E QUELLA ATTUALE

I Guns N’ Roses si formarono a Los Angeles a metà anni ’80, precisamente nel 1985, e quando firmarono per la Geffen Records l’anno seguente, la band originale comprendeva il cantante Axl Rose, Slash, iconico chitarrista, quindi l’altro chitarrista Izzy Stradlin, il bassista Duff McKagan e Steven Adler, il batterista. Di quei membri originali ne sono rimasti soltanto tre, leggasi Rose, Slash e McKagan, con l’aggiunta di Richard Fortus alla chitarra, Frank Ferrer alla batteria, e i tastieristi Dizzy Reed e Melissa Reese.

Mario Lavezzi: "Con Loredana Bertè rapporto burrascoso"/ "Mogol come un fratello maggiore"

Ecco la scaletta completa: It’s So Easy, Bad Obsession, Chinese Democracy, Slither (Velvet Revolver cover), Mr. Brownstone, Welcome to the Jungle, Hard Skool, Absurd, Pretty Tied Up, Reckless Life, Double Talkin’ Jive

Estranged, Live and Let Die (Wings cover), Shadow of Your Love, Down on the Farm, Rocket Queen, You Could Be Mine

T.V. Eye (The Stooges cover), Anything Goes, Locomotive, Civil War, Slash (Guitar Solo), Play Video, Sweet Child o’ Mine, November Rain, There Was a Time, Patience, Nightrain, Wichita Lineman (Jimmy Webb cover), Don’t Cry, Paradise City











© RIPRODUZIONE RISERVATA