Gustavo Rodriguez sbotta con Ilona Staller all’Isola/ “Non sei mai chiara e ora che…”

Gustavo Rodriguez si inalbera con Ilona Staller: “Ora che ti conosco…”

Sale la tensione all’Isola Dei Famosi. Nelle scorse ore Gustavo Rodriguez si è inalberato con Ilona Staller. La pornoattrice aveva confidato a Lory Del Santo di essersi offerta per andare a raccogliere i paguri ma che agli altri naufraghi avrebbero rifiutato. Un gesto carino da parte di Ilona che però ha alimentato il malcontento generale. Del Santo ha commentato: “Ti hanno detto vai con l’altro gruppo?”. Ilona ha annuito e Lory ha aggiunto: “Non è carino. Non capisco perché ci siano queste disattenzioni verso una persona che vuole essere solo gentile e carina. Non è giusto questo. Non è carino che ti considerano un peso. Se vuoi andare anche solo per vedere spazi nuovi, dovrebbero accompagnarti”. Ilona Staller ha subito battibeccato con Gustavo Rodriguez: “Non è giusto. Non è stato per niente carino. Da adesso in poi, se qualcuno mi pesta il piede, sbrocco. Non so di cosa si lamentino, Roger con cui faccio coppia sta aiutando a fare la capanna, è attivo, non sta di certo a grattarsi la schiena”.

Jeremias Rodriguez perde le staffe con Ilona Staller/ "Parli alle spalle e..."

Gustavo Rodriguez però l’ha attaccata. Il padre di Belen Rodriguez avrebbe notato un atteggiamento ambiguo da parte di Ilona: “Adesso che ti conosco, non mi sei simpatica perché non dici mai una cosa chiara. Non ti prendi la responsabilità di nulla”. Gustavo ha anche messo in dubbio la confessione fatta da Ilona a Lory Del Santo. A quel punto è dovuto intervenire Jeremias che ha rincarato la dose asserendo che Ilona parlerebbe male alle spalle degli altri naufraghi.

Zequila "Jeremias ha fatto piangere suo padre"/ "Lo mortifica, c'è un segreto dietro"

Gustavo Rodriguez e il rapporto con il figlio Jeremias, l’indiscrezione choc

Gustavo Rodriguez, il padre dei fratelli Rodriguez, ha iniziato l’avventura dell’Isola dei Famosi con suo figlio Jeremias, deciso a trovare un nuovo spazio grazie alla visibilità del reality. Sin da subito Gustavo ha mostrato una forte personalità e ha dichiarato ai compagni che è approdato in Honduras per vincere il programma insieme a suo figlio. Il suo esordio è stato in grande stile, mostrandosi sincero e spontaneo, conquistando così il cuore del grande pubblico, sempre attento ai comportamenti dei naufraghi. La figlia Cecilia segue i suoi dall’Italia e fa il tifo per loro, anche se delusa dalla prima puntata, in cui suo padre ha perso la prima prova. Ma poi sin dalla prima puntata, grazie alla vittoria ottenuta nella prova di equilibrio è riuscito ad ottene il ruolo di leader con suo figlio Jeremias. Floriana Secondi si è lanciata subito ai complimenti maliziosi nei confronti di Gustavo, regalando momenti di ilarità nella palapa. Oltre questi siparietti maliziosi, la critica afferma che Jeremias riesca sempre a mettere in ombra Gustavo, che non riesce ad emergere con la sua personalità e il suo forte carattere.

Cicciolina vuole fare sesso con Jeremias Rodriguez?/ "Anche sulla lavatrice! Ovunque"

Gustavo in poche settimane è riuscito a fare amicizia con vari naufraghi e ottenere molto consenso nei confronti del pubblico a casa, che quasi lo preferisce a Jeremias. In effetti Gustavo ha accusato dei dolori alla schiena, dunque ha dovuto lasciare suo figlio da solo ad affrontare le ultime sfide senza farsi vedere dal pubblico. Gustavo ha un carattere molto riservato ma un animo sensibile, più volte lo abbiamo visto piangere, consolato da Jeremias. Il pubblico dell’Isola dei Famosi sta apprezzando tantissimo il suo personaggio, anche se l’ultima notizia apparsa sul web ha sollevato molte critiche. Il gossip ha riportato la notizia che vede protagonista di una lite con suo figlio proprio Gustavo, accusato di urlare e lanciare oggetti dalla finestra per la rabbia. I vicini allarmati dal rumore hanno chiamato il 118 e Gustavo è stato portato via a causa di una crisi di nervi avuta per lo scontro con Jeremias. I due finiti al televoto hanno rischiato di terminare la loro avventura, ma il pubblica ama molto la coppia padre figlio, pur con le difficoltà e le preoccupazioni che sono emerse in queste settimane. Per seguire la loro avventura è possibile vedere le dirette e i video trasmessi nelle pagine ufficiali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA