“Hai perdonato Belen Rodriguez?”, fan spiazza Emma/ Frecciatina a Stefano De Martino

In queste ore si è tornati a parlare di un vecchio video di Emma Marrone risalente al periodo del lockdown, durante il quale la cantante era solita intrattenere i suoi fan con numerose dirette. La salentina, in quella occasione, si è cimentata in una serie di domande e curiosità da parte dei fan, tra cui quella di una bambina, sua grande estimatrice, che le ha voluto fare una domanda un po’ troppo personale e forse “cattivella”. “Hai perdonato Belen Rodriguez?”, le ha chiesto, lasciando Emma di stucco.

La cantante però ha dimostrato ancora una volta di non provare alcun rancore ed ha replicato nel modo più intelligente possibile: “Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai… ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male”. Parole dalle quali in tanti avrebbero estrapolato una presunta frecciatina nei confronti del suo ex Stefano De Martino sebbene siano ormai passati 10 anni dal famoso “fattaccio” che infiammò il gossip nazionale.

Emma Marrone, nessun rancore verso Belen Rodriguez

Già in passato Emma Marrone aveva dimostrato di aver messo da parte le vecchie ruggini nei confronti di Belen Rodriguez, dando alla showgirl argentina un bacio in diretta tv, in occasione di una sua ospitata alla trasmissione Tu si que vales. Con l’ultima risposta alla curiosità della sua giovanissima fan ha voluto mettere a tacere per sempre le voci chiudendo questo capitolo della sua vita.

Una parentesi dolorosa per Emma in seguito a quel presunto tradimento da parte dell’allora fidanzato Stefano De Martino che preferì a lei Belen Rodriguez con tanto di matrimonio e con la nascita del loro primogenito Santiago, prima della separazione. Insomma, le strade di Stefano, Emma e Belen alla fine non si sarebbero più incontrate, almeno sul piano amoroso. La showgirl argentina ha infatti ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese dal quale ha di recente avuto la piccola Luna Marì e Stefano ed Emma sembrano aver ritrovato il rapporto amichevole di un tempo (almeno stando ai reciproci like su Instagram) ma entrambi sarebbero attualmente single.

