Hailey Baldwin, moglie Justin Bieber in ospedale/ “Sintomi simili a ictus, scoperto…”

Paura per Hailey Baldwin, finita in ospedale per un coagulo di sangue al cervello. La modella è stata ricoverata d’urgenza per problemi cerebrali a Palm Springs, a qualche settimana dal Covid che peraltro aveva costretto il marito Justin Bieber a rinviare i suoi concerti. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, ma per fortuna le condizioni della giovane non sono preoccupanti. Infatti, è stata già dimessa e ha pubblicato un comunicato nelle Instagram stories in cui rassicura i suoi fan.

C'E' POSTA PER TE 2022/ Storie, diretta: Salvatore rifiuta Maria! (ultima puntata)

“Giovedì mattina, ero seduta a colazione con mio marito quando ho iniziato ad avere sintomi simili all’ictus e sono stata portata in ospedale“, ha dichiarato Hailey Bieber sui social. Una volta ricoverata d’urgenza in ospedale, è stata sottoposta subito ad approfondimenti clinici da cui è emerso che aveva “un piccolissimo coagulo di sangue al cervello, che ha causato una piccola mancanza di ossigeno“.

Maria e Salvatore, lite tra fratelli a C'è posta per te/ Lei lo implora: "Mi manchi"

HAILEY BALDWIN DIMESSA: IL POST SU INSTAGRAM

Per Hailey Bieber non è stato necessario ricorrere a interventi chirurgici. “Il mio corpo lo aveva superato da solo e mi sono ripresa completamente in poche ore“, ha spiegato la moglie di Justin Bieber su Instagram. Tutto si è risolto per il meglio, ma la paura è stata tanta per lei e la sua famiglia. “Questo è stato sicuramente uno dei momenti più spaventosi che abbia mai vissuto“. Ma ora è a casa e sta bene: “Sono così grata e riconoscente a tutti gli incredibili medici e infermieri che si sono presi cura di me!“.

DIN DON - UN PAESE IN DUE/ Enzo Salvi e Mattioli senza freni nel film su Italia1

Ma Hailey Bieber ha voluto ringraziare anche tutti coloro che le hanno lasciato un messaggio e si sono preoccupati per le sue condizioni di salute, quindi “per tutto il sostegno e l’amore” che le hanno trasmesso. Recentemente aveva festeggiato il 28esimo compleanno del marito, che il mese scorso è stato colpito dal Covid. Per questo motivo ha dovuto rimandare diverse date del suo Justice World Tour e riprogrammare lo show a Las Vegas, spostandolo al 28 giugno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA