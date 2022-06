Hakim Ziyech al Milan?/ Calciomercato news, trattativa al via: c’è ottimismo

C’è un nome caldissimo che sta animando il calciomercato estivo di casa Milan, ed è quello di Hakim Ziyech. L’attaccante, come ricorda Sky Sport, è un vecchio pallino della società rossonera e in queste ultime ore i contatti fra le varie parti in gioco si sarebbero fatti più concreti. Del resto il calciatore nel giro della nazionale marocchina ma nato in Olanda, ha espresso il suo desiderio alla dirigenza del Chelsea di lasciare Londra, ed ha in seguito aperto una trattativa proprio con il club campione d’Italia. Le parti in gioco stanno trattando e il nodo cruciale rappresenta l’ingaggio dello stesso 29enne trequartista.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Incontro col Psg per Skriniar. C'è la fila per Pinamonti

Attualmente il giocatore percepisce cinque milioni di sterline, circa 7 milioni di euro, e bisognerà capire quanto la dirigenza di via Aldo Rossi potrà mettere sul piatto. L’operazione, sottolinea ancora Sky, resta comunque fattibile visto che le due società sono in ottimi rapporti, tra l’altro entrambi i vertici aziendali sono americani. Inoltre, Ziyech sarebbe spinto dallo sbarco in Italia su suggerimento del compagno di reparto e amico Romelo Lukaku, dato vicinissimo al ritorno all’Inter.

De Ligt via dalla Juventus?/ Calciomercato news, è rottura: chiesta la cessione

HAKIM ZIYECH AL MILAN? CALCIOMERCATO NEWS: ALCUNE INFO SUL GIOCATORE

Hakim Ziyech ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2025 ed è un classe 1993, 29 anni compiuti lo scorso mese di marzo. Secondo transfermarkt il suo valore si aggira sui 28 milioni di euro, e bisognerà capire se il Milan opterà per l’acquisto a titolo definitivo, cosa poco probabile, o per il prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto.

In ogni caso, il magrebino sembrerebbe essere divenuta la prima scelta per rinforzare un attacco che necessità di forze fresche alla luce dell’età di Ibrahimovic e di Giroud. Nell’ultima stagione al Chelsea, Ziyech ha giocato ben 44 partite, di cui 23 in Premier League, nove in Champions, la Supercoppa Uefa, due nel Mondiale per club, cinque in FA Cup e tre in EFL Cup, per un totale di otto marcature e sei assist verso i compagni. Numerosi sicuramente positivi che hanno attirato l’attenzione di diverse società fra cui il Milan.

Calciomercato Juventus news/ Ancora troppi dubbi su Di Maria: meglio Berardi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA