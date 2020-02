Pronostico Udinese Inter/ Corso: serve solo la vittoria per Conte! (Serie A)

Ritornare al successo in campionato, questo l’imperativo per i nerazzurri stasera in Udinese Inter. Dopo tre pareggi consecutivi servirà solo un successo per la squadra di Antonio Conte per continuare a credere nello scudetto. La vittoria contro la Fiorentina in Coppa Italia è stata sicuramente cosa positiva, confermarsi non sarà però così semplice contro un’Udinese che vorrà rifarsi dalla sconfitta di Parma e che sta giocando un buon calcio in questo ultimo periodo. Per presentare il match Udinese Inter abbiamo sentito una leggenda nerazzurra come Mario Corso in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Udinese Inter che partita sarà? Una partita difficile per l’Inter, perché l’Udinese gioca un buon calcio in casa.

Che cosa si attende dall’Udinese? Un incontro d’attesa, l’Udinese non si butterà all’attacco essendo squadra tecnicamente inferiore all’Inter.

Quanto è stato importante aver battuto la Fiorentina in Coppa Italia per Handanovic e compagni? Aver raggiunto la semifinale della Coppa Italia rappresenta un traguardo importante. L’Inter inoltre si è comportata molto bene contro la squadra di Iachini, la vittoria è stata meritata.

Per l’Inter serve però solo la vittoria a Udine… È così in effetti, perché dopo tre pareggi bisogna assolutamente tornare a vincere. La Juventus non può continuamente a perdere colpi come a Napoli, dunque servono i tre punti.

Sanchez e Lukaku in attacco? Vista l’assenza di Lautaro Martinez dovrebbero essere loro due a scendere in campo. Non credo infatti che l’Inter giochi con una sola punta a Udine.

Cosa pensa di Godin, che per molti è una delusione? Godin ha i suoi anni ma la sua esperienza potrebbe essere utile in match come questo.

Il suo pronostico su Udinese Inter? Dico Inter naturalmente. (Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA