Probabili formazioni Udinese Inter/ Diretta tv: Conte proverà il 3-4-1-2? (Serie A)

Big match della 22^ giornata di Serie A, sarà certo la sfida, attesa solo domani sera alle ore 20.45 alla Dacia Arena tra Udinese e Inter, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame, alla vigilia del fischio d’inizio. Dopo infatti anche l’ottimo turno di Coppa Italia, vissuto solo in settimana, siamo ben curiosi di conoscere le mosse di Conte per le probabili formazioni di Udinese e Inter, tenuto contro che proprio contro la Fiorentina, il nerazzurro ha provato un nuovo modulo, il 3-4-1-2, che potrebbe pure riproporci domani. In ogni caso i friulani si faranno trovare ben pronti: Gotti domani punterà solo su i suoi titolari, per questo big match, volendo riscattarsi anche dal KO vissuto pochi giorni fa anche contro il Parma. Andiamo allora a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Udinese Inter

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Inter verrà affidata ai canali della televisione satellitare, pertanto si tratterà di un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky che potranno seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

LE MOSSE DI GOTTI

Per le probabili formazioni di Udinese Inter, Gotti come riferito prima, non uscirà dal seminato e domani sera vedremo i friulani disposti secondo il solito 3-5-2. Ecco che allora in difesa vedremo dal primo minuto i titolarissimi Becao, De Maio e Nuytinck, mentre per la mediana si fanno avanti per le maglie al centro Fofana, Mandragora e De Paul: toccherà allora a Stryger Larsen e Sema occupare le corsie esterne. Di fatto l’unico ballottaggio che si può aprire i casa bianconera è in attacco: Gotti domani dovrebbe confermare in avanti Okaka e Lasagna, ma non scordiamo che scalpita dalla panchina Nestorovski.

LE SCELTE DI CONTE

Come riferito prima ci sono concrete possibilità che Conte domani esca dal classico 3-5-2 per disporre i suoi nel 3-4-1-2, dove dovrebbe essere il colpo nuovo del mercato Eriksen a porsi alle spalle delle due punte. Oltre al danese però, i nomi dei protagonisti nello schieramento nerazzurro sono un po’ i soliti degli ultimi appuntamenti. Ecco che allora saranno ancora Skriniar, De Vrij e Bastoni i protagonisti in difesa, mentre in mediana dovremmo rivedere titolare, pur dopo il problema alla caviglia, anche Brozovic. Col croato, in un reparto eventuale reparto a 5 dovremmo poi vedere domani dalla Dacia Arena Barella e Young (Sensi è acciaccato), come pure Candreva e Biraghi. Sono infine mosse obbligate per Conte in attacco, visto il doppio turno di stop inferto a Lautaro Martinez: senza più Politano, ecco Sanchez e Lukaku titolari in punta domani sera.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): 1 Musso: 50 Becao, 87 De Maio, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 15 Lasagna All. Gotti

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 7 Sanchez All. Conte



