Hannah Waddingam, chi conduttrice Eurovision 2023/ Successo da Trono di Spade a Ted Lasso

Chi è Hannah Waddingam e com’è arrivata al successo?

Da martedì 9 maggio a sabato 13 maggio tenetevi pronti per l’Eurovision Song Contest 2023! A condurre questa 67ª edizione dal palco della Liverpool Arena ci sarà anche Hannah Waddingam, affiancata da Alesha Dixon, Julija Sannina e Graham Norton. Hannah Waddingam, (classe 1974), grande cantante, in grado di toccare note altissime, i social media sono pieni di video virali dove la Waddingam canta facilmente in tonalità molto alte è particolarmente complesse.

La voce della cantante più che per i suoi brani (come “Our kind of love”), è diventata celebre in rappresentazioni teatrali o a fianco di artisti famosi (come i concerti natalizi con il noto Michael Bublé) ma soprattutto sul set! Ebbene, Hannah Waddingam è diventata una star e ha acquisito molto più successo nello showbusiness britannico e americano per essere stata la protagonista di film e serie tv di successo e per aver vinto numerosi premi come: un Premio Emmy, due Critics Choice Television Awards, uno Screen Actors Guild Award e anche una candidatura al Golden Globe! Ma qual è la serie televisiva che le ha regalato così tanto successo?

Hannah Waddingam: Ted Lasso, vita privata e dichiarazioni sull’Eurovision 2023

Hannah Waddingam, come avevamo preannunciato è stata l’attrice di vari film come: Star System o Attenti a quelle due e ha anche preso parte ad alcune delle serie televisive più in voga degli ultimi anni come Il Trono di Spade o Sex education ma la serie televisiva che le ha fatto aggiudicare alcuni premi e la candidatura al Golden Globe è la serie (ancora in corso) “Ted Lasso” (in cui la Waddingam interpreta il personaggio di Rebecca Welton).

Inutile dire che la sua grande fama l’ha portata ad avere milioni di fan e ad essere molto nota sui social. Sia la madre di Hannah: Melodie Kelly, che i nonni, erano cantanti lirici e lei ha seguito le loro orme; il compagno invece è un uomo d’affari di origini italiane, si chiama Gianluca Cugnetto e insieme a lui è diventata madre di Kitty, una bambina che purtroppo soffre di una malattia autoimmune (la porpora di Henoch-Schönlein). L’Eurovision per l’attrice sarà un’esperienza magica ma anche una grande responsabilità, ad Eurovision 2023 ha infatti dichiarato: “Dobbiamo bilanciare bene la spensieratezza. Quello che mi emoziona di più è il poter dire “Good Evening Portugal” come una volta facevano Terry Wogan e Katie Boyle. La me dodicenne non ci crederebbe che oggi è qua a dirlo. E sinceramente mi riempie d’emozione”

