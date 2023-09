Harry e Meghan, altro che crisi/ Insieme al concerto di Beyoncé più uniti che mai

Harry e Meghan, la ricetta anti-crisi è servita: che euforia al concerto di Beyoncé

Come smentire in maniera categorica rumor e indiscrezioni su dissidi di coppia? Harry e Meghan hanno trovato la ricetta. La coppia regale si è fiondata al concerto di Beyoncé e – come riporta Il Fatto Quotidiano – le immagini risultano in totale contrasto rispetto alle notizie delle ultime settimane. Altro che rottura, i due si sono mostrati più affiatati che mai tra euforia, abbracci affettuosi e cori sulle canzoni più iconiche della star internazionale.

La presenza di Harry e Meghan al concerto di Beyoncé – presso il SoFi Stadium di Inglewood di Los Angeles – è stata messa in evidenza da una serie di video pubblicati su Tik Tok da alcuni fan. Le immagini – come racconta il portale – sembrano un inequivocabile segnale di complicità e armonia, tutt’altro che valori vicini alle voci di divorzio imminente tanto caldeggiate nelle ultime settimane.

Harry e Meghan, dai rumor sui dissidi di coppia alla serenità ritrovata

Harry e Meghan, al concerto di Beyoncé, non erano accompagnati dai loro teneri figli. L’evento di Los Angeles prende dunque la forma di una sorta di uscita libera per una coppia che ha ancora tanta voglia di vivere l’amore reciproco a dispetto delle indiscrezioni sul presunto divorzio imminente. Alcuni giorni fa erano infatti emersi nuovi rumor legati a presunti dissidi di coppia e con oggetto l’educazione dei figli.

I Duchi di Sussex – secondo alcuni voci vicine alle dinamiche regali – avrebbero avuto vissuto ulteriori dissapori in riferimento allo stile di vita da adottare, soprattutto in riferimento ai figli. Sembrava infatti che per Harry la priorità fosse tutelarli quanto più possibile, riducendo al minimo uscite pubbliche e momenti di svago. Diversa sembrava invece la posizione di Meghan, molto più propensa ad una vita vissuta in linea con la normalità. Quest’insieme di voci vengono dunque smentite in maniera poderosa dalle immagini relative all’ultimo concerto di Beyoncé dove insieme, senza pargoli, urlano a squarciagola come due semplici fan sfegatati, teneramente innamorati.

