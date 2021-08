Harry e William, figli Lady Diana/ “Era la nostra mamma, la migliore al mondo”

Harry e William sono i figli di Lady Diana nati dal matrimonio con il Principe Carlo di Inghilterra. Nel giorno dell’anniversario della morte della loro amata mamma, morta il 31 agosto del 1997 a causa di un tragico incidente sotto il Ponte dell’Alma a Parigi, per la prima volta il duca di Cambridge e di Sussex non trascorreranno questo triste giorno insieme. Harry e William, infatti, sono distanti: il primo a Los Angeles con la moglie Meghan Markle e il secondo in Inghilterra con la moglie Kate Middleton. Una fonte vicino al duca di Cambridge ha raccontato che William avrebbe il cuore spezzato nello stare lontano dall’amato fratello in questo giorno così triste.

Solitamente, infatti, i due fratelli trascorrevano questa giornata insieme a Kensington Palace ricordando la mamma Lady Diana e i bei momenti condivisi insieme. “Parlano delle piccole cose di Diana che li hanno fatti divertire: le gite sciistiche e le uscite a Thorpe Park; gli sforzi che faceva in occasione dei loro compleanni” aveva dichiarato una fonte vicino ai fratelli alcuni anni fa al Us Weekly.

Harry e William: “mamma Diana amava molto ridere e divertirsi”

Seppur distanti Harry e William onoreranno il ricordo dell’amata madre Lady Diana. Qualche anno fa in occasione dell’uscita del documentario “Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”, proprio William aveva ricordato mamma Diana con parole davvero bellissime. “È la prima volta che noi due parliamo del suo ruolo di madre. Era molto informale e davvero amava molto ridere e divertirsi. Era uno dei genitori più scapestrati, ma sapeva che la vita vera era al di fuori delle mura del Palazzo” – ha detto il primogenito di casa Windsor ricordando la mamma.

Non solo, nel ricordare alcuni momenti di vita privata vissuti con la madre come l’andare a cavallo e suonare il piano insieme, il fratello Harry ha confessato: “era la nostra mamma, è ancora la nostra mamma. E come ogni figlio non posso non dire che fosse la mamma migliore del mondo”. Una cosa è certa: Lady Diana ha amato i suoi figli come poche mamme fanno nella loro vita. Una presenza costante nella vita dei suoi due amatissimi figli che hanno rivelato: “ci ha soffocati d’amore”. La morte di Lady Diana ha scosso le vite di entrambi: da un lato Harry ha dichiarato “dopo la morte di mia madre ho seppellito qualsiasi emozione”, mentre William ha rivelato “mi ci sono voluti vent’anni per parlare apertamente di lei”.



