Kate Middleton domani torna in pubblico al Trooping the Colour/ “Non sono fuori pericolo. La chemioterapia…”

KATE MIDDLETON COME STA? OGGI SI FARÀ VEDERE AL TROOPING THE COLOUR, VA MEGLIO MA…

Kate Middleton domani tornerà in pubblico: lo annuncia la stessa principessa del Galles con un post su Instagram in cui parla della battaglia contro il cancro che sta combattendo in questi ultimi mesi. Oltre a dirsi “sbalordita” per i messaggi di supporto che ha ricevuto da tutto il mondo, assicurando che hanno “fatto davvero la differenza” per lei e il marito William, ha precisato che sono stati anche una forma di aiuto per “superare alcuni dei momenti più difficili“. La stessa Kate Middleton parla delle sue condizioni di salute, spiegando di aver fatto “buoni progressi“, anche se la chemioterapia regala purtroppo momenti di alti e bassi a cui vi si sottopone.

“Nei giorni difficili ci si sente deboli, stanchi e si deve cedere al riposo del corpo“, racconta la principessa, che invece nei giorni positivi, nei quali riesce a sentire di avere più forza, vuole provare a sfruttare al massimo il benessere ritrovato. Per quanto riguarda le cure, Kate Middleton aggiunge che la terapia “è in corso e lo sarà ancora per qualche mese“, d’altra parte è pronta a tornare, almeno quando si sente bene. Ad esempio, si dedica alla vita scolastica dei suoi figli e alle attività che le trasmettono energie positive, quindi è pronta a riprendere “a lavorare un po’ da casa“.

KATE MIDDLETON ANNUNCIA IL RITORNO, MA SULLA MALATTIA PRECISA…

Per quanto riguarda il suo ritorno in pubblico, Kate Middleton si sente pronta a farsi rivedere in occasione del Trooping the Colour, la festa di compleanno ufficiale ma non anagrafica di re Carlo III. “Non vedo l’ora di partecipare alla parata con la mia famiglia“, scrive la principessa del Galles, che auspica anche di riuscire a prender parte ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, pur sapendo “di non essere ancora fuori pericolo“.

Proprio questa consapevolezza la spinge a fare una riflessione sull’importanza della pazienza, soprattutto quando prevale l’incertezza, infatti ha imparato a “prendere ogni giorno come viene“, ma soprattutto ad ascoltare il proprio corpo, prendendosi il tempo che serve per guarire. Il post sui social, con cui i sudditi britannici tornano a sperare, si conclude con un ringraziamento per la “continua comprensione” e per chi, dopo aver appreso la notizia del cancro, ha voluto condividere le storie delle proprie battaglie con lei, che ha ricambiato svelando dettagli commoventi della sua malattia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)













