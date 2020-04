Heather Parisi/ Homeschooling con i gemelli “criticata, ma il Covid19…” (Verissimo)

Lo scorso ottobre la vita di Heather Parisi e di noi italiani non era ancora stata stravolta dall’orrore del Coronavirus. Ospite di Verissimo si raccontava a cuore aperto alla padrona di casa Silvia Toffanin. Un’intervista lunga quasi 40 minuti, nella quale attraversava i principali momenti della sua vita e della sua sfavillante carriera. Questo pomeriggio, nel corso de “Le storie di Verissimo”, sarà riproposta l’intervista della ballerina nel corso della quale la Parisi parlò per la prima volta anche del delicato periodo che la vide alle prese con i disturbi alimentari. “Ho sofferto di bulimia. Nel periodo in cui a Milano facevo Fantastico 4 con Gigi Proietti”, aveva svelato in quella occasione, confidando di essere stata così infelice della sua vita privata al punto da ingurgitare di tutto per poi vomitare “l’anima” fino ad arrivare a pesare 42 chili. Ripercorreremo così i dettagli di quel periodo che la vide estremamente fragile, fino alla fine dell’incubo grazie al marito Umberto Maria che l’ha aiutata ad uscirne, anche senza l’uso di medicinali né terapie mentali. Una parte importante della vita di Heather è stata caratterizzata da una carriera ricca di successo. La sua fortuna non è dipesa da nessuno in particolare, neppure da Pippo Baudo, il cui incontro fu però certamente determinante. “La mia fortuna sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio non vai da nessuna parte”, ha sostenuto la ballerina.

HEATHER PARISI, LA SUA VITA A HONG KONG

Da tempo, esattamente dal 2011, Heather Parisi si è trasferita a Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin ed ai loro due gemelli, Dylan ed Elizabeth. Prima ancora dell’esplosione del Coronavirus in Italia, dunque, l’emergenza aveva colpito la Cina, portando Heather e la sua famiglia ad adeguarsi alle disposizioni del Paese e a restare in casa. Una quarantena che però nelle ultime ore proprio la Parisi ha smentito nel corso di una intervista a Un Giorno da Pecora in cui ha dichiarato: “la cosa più clamorosa è che si è parlato di una seconda quarantena: qui a Hong Kong non c’era stata nemmeno la prima quarantena, non siamo mai stati costretti a stare a casa, la scelta è stata esclusivamente volontaria”. Intanto sui social la ballerina continua a condividere momenti di vita privata in famiglia in casa con la sua famiglia. Nei giorni scorsi, postando una foto che la ritraeva con il marito ed i loro due bambini, scriveva: “Per un po’ di giorni rimaniamo a casa. Lo facciamo su base volontaria per la tranquillità nostra e degli altri”.

HOMESCHOOLING CON I GEMELLI GIÀ PRIMA DEL CORONAVIRUS

Heather Parisi è stata spesso criticata per aver scelto di adottare il metodo “homeschooling” con i suoi gemelli. In merito di recente ha voluto dedicare un lungo post all’argomento, scrivendo su Instagram, nella didascalia ad uno scatto che immortala i suoi figli immersi nella lettura: “In passato ho ricevuto tantissime domande e qualche “critica” sul #Homeschooling ai miei gemelli. Il caso, un tristissimo caso, COVID-19, ha voluto che quella che prima era una condizione di pochi studenti, oggi sia diventata la condizione di tutti gli studenti”. Ad Hong Kong, ha spiegato, dallo scorso 24 gennaio le scuole sono chiuse e probabilmente l’anno scolastico sarà considerato perso. Una situazione molto simile a quella italiana e non solo. In piena crisi Coronavirus, Heather Parisi si è lasciata andare ad una osservazione: “Credo che quella che è una necessità possa diventare una meravigliosa opportunità per i genitori e per i figli, quella di riscoprire il piacere di trascorrere del tempo assieme mentre si lavora o si studia da casa. Condividere con la propria famiglia il tempo e lo spazio che si era abituati a trascorrere con i colleghi di lavoro o i compagni di scuola, può essere all’inizio difficile, ma alla fine crea una chimica speciale e lega in maniera indissolubile, a condizione, ovviamente, che i rapporti siano solidi e sinceri”. Dopo aver confidato di essere stata inizialmente molto severa con i suoi bambini, Heather ha quindi svelato come vengono scandite le loro giornate di Homeschooling: “Mi piace iniziare a studiare con Elizabeth e Dylan alle 8:15 del mattino. Lo faccio in maniera soft, chiacchierando di quello che accade nel mondo. Non avrei mai immaginato quanti spunti la realtà di tutti i giorni può dare a un po’ tutte le materie di studio”. I momenti di pausa sono dedicati alla lettura di un libro o alla visione di un film impegnato per poi essere commentato insieme. Heather ha quindi lanciato un appello alle mamme: “insegnare ai propri figli e studiare assieme a loro, è un momento di crescita fondamentale tanto per i bambini quanto per gli adulti. Se ne esce più forti e più consapevoli della forza dell’amore che ci unisce”.



