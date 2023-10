Heidi Baci e Vittorio Menozzi, clima teso al Grande Fratello 2023/ “Io l’ho respinto, però…”

Grande Fratello 2023: ruggini in corso tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi

Mentre nella Casa del Grande Fratello 2023 sono in crescita alcuni rapporti quasi da sfociare in tenere liaison, altri sembrano essere arrivati ad un momento di forte tensione. Nelle ultime ore l’aria si è fatta tesa tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi. I due nelle prime settimane di permanenza nel reality avevano stretto un ottimo rapporto, al punto da far sognare gli appassionati in riferimento al fatto che col tempo potesse nascere del tenero tra loro.

Heidi Baci, nuove incomprensioni con Massimiliano Varrese/ "Oggi mi hai ignorata, mi tiri frecciatine e..."

Negli ultimi giorni il rapporto tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023 sembra però essersi raffreddato in maniera piuttosto repentina. Una lontananza quasi imprevista, ruggini sottese e malcelate che la donna ha ben compreso seppur senza trovare delle ragioni plausibili all’allontanamento improvviso. In una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality si vede proprio Heidi parlare con Paolo Masella delle ultime incomprensioni con Vittorio Menozzi; il succo è una perplessità generale rispetto alle ostilità del momento.

Grande fratello 2023, Grecia e Rosy a rischio e Beatrice immune?/ Il pronostico dell'11a puntata

Heidi Baci, vortice di perplessità sul rapporto con Vittorio Menozzi: “Perchè ha fatto così?”

“E’ tosta, l’ho respinto proprio in modo brutale; siamo passati da mia ancora in un momento di forte confusione e stress, a sconosciuti in casa e non ho capito per quale motivo. Lui mi ha voltato le spalle, il motivo non lo so”. Inizia il così il discorso di Heidi Baci che, parlando con Paolo Masella, si dimostra sorpresa dal comportamento di Vittorio Menozzi rispetto al rapporto che avevano instaurato. “Io sono sconvolta, non ho capito per quale motivo… Perchè ha fatto così?”.

Jessica Selassié: "Spero possano risolvere i..."/ Rotto il silenzio sulla separazione di Codegoni e Basciano

Il prosieguo della conversazione tra Heidi Baci e Paolo Masella – in riferimento al rapporto con Vittorio Menozzi – è un’insieme di interrogativi senza risposta rispetto al cambio di atteggiamento del coinquilino. “Eravamo veramente complici, e non ti parlo di situazione amorosa ma proprio di rapporto. Io l’ho sempre parato, lui no, non ho capito cosa gli sia successo“. Dal canto suo, Paolo quasi cerca di minimizzare le ostilità, ipotizzando un possibile fastidio da parte di Vittorio Menozzi. Qualcosa però non sembra convincere Heidi Baci che si arrovella sulle ragioni che avrebbero portato ad incrinare il rapporto in maniera così improvvisa. “Non ho capito perchè ha avuto questo cambio, è strano forte; eravamo super-complici, che cavolo è successo?”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA