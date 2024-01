Heidi Baci nuova concorrente del Grande Fratello albanese/ Presentata con il ‘caso’ Varrese

Heidi Baci, da un Grande Fratello all’altro: la “storia” del ritiro

Agli albori del Grande Fratello 2023 abbiamo assistito con il fiato sospeso alla querelle con protagonisti Heidi Baci e Massimiliano Varrese. L’attore, per chi se lo fosse perso, mise in evidenza un particolare interesse per la giovane che dal canto suo, forse anche un po’ tergiversando, non si è mai esposta in maniera decisa rispetto alle sue reali sensazioni ed intenzioni.

Per dovere di sintesi, arriviamo dunque a quando la situazione è degenerata con l’ingresso in Casa del padre di Heidi Baci che, vedendo da spettatore la vicinanza di Massimiliano Varrese, si è indispettito non poco. La presunta insistenza dell’attore portò l’uomo ad “invitare” sua figlia a lasciare il gioco; cosa di fatto avvenuta poco più tardi. Da quel momento in poi abbiamo assistito a diversi confronti al vetriolo con Heidi Baci che ha continuato a definire eccessivo e invasivo il comportamento di Massimiliano Varrese nei suoi confronti.

Heidi Baci, la presentazione al Grande Fratello albanese

Ebbene, se vi state chiedendo quale sia la necessità di fare a distanza di mesi questo excursus dell’esperienza di Heidi Baci nel reality, il motivo è presto spiegato. La giovane è diventata poche ore fa una nuova concorrente del Grande Fratello albanese; a riportarlo è il portale Biccy che aggiunge anche qualche curioso dettaglio in riferimento alle modalità di presentazione. La giovane si è mostrata al pubblico sulle note di “Ma Stasera” di Marco Mengoni, con tanto di slideshow della sua esperienza sul piccolo schermo italiano; ovviamente, non sono mancati i riferimenti anche alla querelle con Massimiliano Varrese.

Dunque, sbiadita l’opportunità di emergere nel reality italiano; perchè non provare con la versione alabanese del Grande Fratello? Potrebbe aver ragionato così Heidi Baci, forse rassicurata anche dal padre in riferimento ad eventuali nuove “irruzioni” in casa per difenderla da ragazzi e uomini troppo oppressivi. A questo punto, non resta che augurare alla giovane che la seconda esperienza a distanza di mesi nello stesso reality, seppur con bandiere differenti, sia finalmente la volta buona.











