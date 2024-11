Helena Prestes e Javier Martinez si stanno avvicinando sempre di più durante la loro partecipazione all’attuale edizione del Grande Fratello e sono in molti a pensare che presto diventeranno la nuova coppia della casa più spiata d’Italia. Entrambi nelle scorse settimane hanno provato una forte delusione dal punto di vista sentimentale, lui aveva iniziato un relazione con Shaila Gatta e la modella brasiliana aveva intrapreso un flirt con Lorenzo Spolverato. In Spagna l’ex velina e Lorenzo si sono lasciati travolgere dalla passione e senza pensarci troppo hanno archiviato i legami che avevano costruito con il pallavolista e la Prestes.

Da quel momento Javier Martinez ed Helena Prestes si sono ritrovati spesso a sfogarsi a vicenda e questo li ha fatti avvicinare moltissimo, tra loro è nato infatti un meraviglioso legame. La loro amicizia si sta trasformando in qualcosa di più? Nella notte si sono spinti oltre lasciandosi travolgere da un momento di passione dopo che lei lo ha raggiunto nel suo letto. Il pallavolista argentino ha abbracciato la modella e ha iniziato a coccolarla, in poco tempo l’atmosfera si è non poco riscaldata. Nella casa del Grande Fratello ci sono stati baci sul collo, sul mento e sulla guancia tra i due, sentendolo sospirare Helena ha detto a Javier: “Sento i tuoi sospiri, ma stai facendo il tentatore con me”. Subito dopo la gieffina ha detto che faceva molto caldo e ha ammesso che le piace che lui la abbracci così.

Poco prima che Javier Martinez ed Helena Prestes si lasciassero travolgere da un momento di passione al Grande Fratello lui si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni mentre erano nel letto insieme. Il gieffino le ha detto che gli piace confidarsi con lei, ha poi ammesso che se potesse tornare indietro alcune cose nella casa non le rifarebbe, si è poi corretto dicendo che le farebbe in modo diverso. Crede però che adesso lo pensa perché grazie agli errori ha raggiunto quella consapevolezza dopo aver provato alcune sensazioni.

Javier Martinez pensa di aver commesso degli sbagli nelle scelte che ha preso, lui all’inizio si è fidato e portava troppo rispetto, invece doveva fregarsene di più. Al Grande Fratello ha anche pensato di non aver più nulla da dare nella casa, Helena Prestes però gli ha detto che potrebbe essere invece un nuovo inizio, lui ha risposto dicendo che lo spera tanto. Un flirt tra loro potrebbe far parte del nuovo inizio? I due non si sono ancora lasciati andare del tutto nella casa più spiata d’Italia, presto esploderà la passione tra loro? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.