Al Grande Fratello 2024 il clima delle festività non è servito a placare gli animi, ad abbassare i toni; l’aria è sempre più tesa nella Casa più spiata d’Italia e protagonista delle ultime diatribe è stata ancora Helena Prestes. La concorrente non le manda certo a dire; quando si tratta di esporsi è sempre in prima linea e ciò spesso implica un contrasto costante con chi la pensa diversamente.

Zeudi Di Palma, pianto improvviso al Grande Fratello: “Mi manca mia sorella”/ "Tra noi rapporto complicato"

Dopo le turbolenze degli ultimi giorni, Helena Prestes è finita ‘nel mirino’ di alcuni concorrenti del Grande Fratello 2024 che parlando fra loro si sono lasciati andare ad accuse e insinuazioni piuttosto pesanti. “E’ tutto un magheggio, perchè lo è! Veramente, è stata difesa tanto, ma proprio tanto…”, si sfoga così Lorenzo Spolverato – come riporta BlogTivvu – a colloquio con Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Jessica Morlacchi.

Grande Fratello 2024, Capodanno bollente con spogliarello/ Eva Grimaldi scatenata: "Giù anche i pantaloni!"

Shaila Gatta ‘velenose’ insinuazioni su Helena Prestes al Grande Fratello 2024: “Ecco perchè la difendono…”

Chiaramente, le insinuazioni di Lorenzo Spolverato ai danni di Helena Prestes non sono passate inosservate ai presenti che hanno prontamente rincarato la dose. “Non pagherà”, ha aggiunto Mariavittoria Minghetti mentre Shaila Gatta: “Se la difendono, vuol dire che è protetta da qualcuno”. Insomma, per alcuni concorrenti del Grande Fratello 2024 la modella sarebbe agevolata da ‘qualcuno’, potendo così agire e parlare liberamente, si presume, a differenza di altri.

Helena Prestes: "Non sto giocando con Zeudi Di Palma"/ "Con lei è una cosa nuova, ma..."

A proposito delle accuse pesanti e insinuazioni nei confronti di Helena Prestes, non si è risparmiata anche Jessica Morlacchi che in queste settimane al Grande Fratello 2024 non ha certo maturato un rapporto sereno con la modella brasiliana. “Dite che è protetta? Io voglio sperare di no, nella mia testa da solita cogl*ona spero che non sia così…”. Nel frattempo, anche i social hanno osservato il siparietto e il pubblico si divide tra concordi sulle allusioni e chi invece punta il dito proprio contro i detrattori di Helena Prestes.