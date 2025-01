Helena Prestes torna a parlare del “bollitore-gate” dopo la lite scioccante con Jessica Morlacchi al Grande Fratello. Nella sera del tre gennaio, le due hanno avuto un pesante scontro, durante il quale Helena ha cercato di lanciare un bollitore pieno d’acqua fredda addosso alla coinquilina. A seguito di questa crisi, finita con tanto di “pu**ana” urlato contro la cantante dei Gazosa, gli autori del reality hanno deciso di isolare per una notte la brasiliana in una suite privata. La mattina seguente, però, è tornata in Casa come se non fosse accaduto nulla. A distanza di due giorni dall’accaduto, infatti, l’ex naufraga non sembra essere affatto pentita del suo gesto.

Durante tutto il giorno, Helena ha evitato l’argomento, per poi confidarsi durante la notte con Javier Martinez, Luca Calvani, Amanda Lecciso, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Mentre erano in camera da letto, la brasiliana ha spiegato di non aver mai voluto fare del male a Jessica, ma di aver reagito così perché pensava fosse l’unico modo per fermarla dopo le tante provocazioni. Visto che non riusciva a farla smettere a parole con gli insulti, ha deciso di passare ai gesti, sicura però che con l’acqua fredda Jessica non si sarebbe fatta male. Dunque, avrebbe agito solo per difendersi e far tacere la coinquilina. Infine, la gieffina ha deciso di non scusarsi con la Morlacchi, convinta di non aver compiuto un gesto così grave.

“Io non le avrei mai fatto del male, ma ha puntato gli occhi fissi a me e ha detto più di 3 cose che sa che mi ha fatto male e io ho detto smettila e lei non ha smesso. Non voglio niente da lei, non voglio chiedere scusa anche se mi è passato per la testa. Le volevo dire che non le avrei mai fatto del male perché l’ho vista spaventata. Io volevo andare in confessionale, ma la mia testa mi ha detto di affrontarlo. Non sapevo rispondere con parole, quindi le ho buttato dell’acqua”, ha detto Helena Prestes mentre chiacchierava con i suoi compagni del Grande Fratello.

Helena, tra l0altro, aveva considerato di compiere un gesto simile con Shaila Gatta durante una loro lite, pensando di lanciarle del vino per farla smettere di insultarla. “Anche con Shaila volevo fare così, perché avevo il bicchiere di vino in mano, per svegliarsi, dopo le offese. Jessica stava facendo del male a me ed anche a lei, avrei voluto dirle di fermarsi”, ha confessato. Da un lato, Luca Calvani le ha consigliato di scusarsi con Jessica. Dall’altro, Stefania Orlando ha cercato di rassicurarla, dicendole che il suo gesto è stato frainteso, perché non voleva aggredire fisicamente Jessica, ma “soltanto” lanciarle dell’acqua.