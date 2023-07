Helena Prestes, come ha reagito alla morte di Silvio Berlusconi?/ “Era una persona importantissima…”

Helena Prestes, la reazione alla morte di Silvio Berlusconi: cosa ha rivelato

Helena Prestes è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e, sebbene sia stata eliminata a un passo dalla finale, ha dato vita a numerose dinamiche, facendo parlare di sé e dividendo le opinioni del pubblico. In un’intervista rilasciata a Non succederà più, il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, l’ex naufraga ha ripercorso brevemente la sua esperienza nel reality e dato un giudizio negativo su Cristina Scuccia, con la quale aveva inizialmente legato sino al deterioramento del loro rapporto.

Helena Prestes, attacca Cristina Scuccia/ "Mi ha dato della stratega, non è più una suora"

Ma la modella ha anche parlato di uno dei più recenti fatti di cronaca che hanno scosso l’Italia intera: la morte di Silvio Berlusconi. I naufraghi, lontani dall’Italia e senza alcun contatto con la realtà, non si sarebbero mai immaginati che le condizioni di salute dell’ex politico si fossero aggravate così velocemente. E, appresa la notizia, la modella è scoppiata a piangere, spiegando così la sua reazione: “In spiaggia da 9 settimane, senza sapere niente del mondo reale… Era una persona importantissima per l’Italia. Non lo conoscevo, tutti erano tristi quando è morto, io volevo conoscerlo. Io sono una che sogna alto, voglio conoscere tutte le persone importanti“.

"Sono figlio di mio padre"/ La lettera di Pier Silvio Berlusconi e l'ipotesi discesa in campo

Helena Prestes e le condizioni di salute di Berlusconi: il precedente all’Isola

La reazione di Helena Prestes alla notizia della morte di Silvio Berlusconi ha diviso le opinioni del popolo social, come ricordato anche dalla conduttrice di Non succederà più. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 ha reagito malamente alla notizia, scoppiando in lacrime e vedendo andare in frantumi la sua possibilità di conoscere il politico nonché fondatore di Mediaset. D’altronde la modella brasiliana aveva già manifestato apprensione per le condizioni di salute di Berlusconi a inizio maggio, nel corso di una puntata della trasmissione.

Testamento Berlusconi, rumors e novità sull’eredità/ Fininvest conferma il Cda: primo bilancio post-Silvio

In quell’occasione, infatti, aveva chiesto in diretta a Ilary Blasi: “Come sta Silvio Berlusconi?“. Domanda che aveva spiazzato la conduttrice così come gli opinionisti, Vladimir Luxuria e Enrico Papi. In quella circostanza le risposero che il politico stava bene, per cercare di tranquillizzarla e darle un riferimento preciso sulla vita reale, che i naufraghi, isolati in Honduras e lontano dal mondo quotidiano, possono solo ipotizzare ed immaginare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA