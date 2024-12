Helena Prestes: “Zeudi Di Palma mi ha dato tanto affetto“

Qual è la reale natura del rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma? Le due coinquiline vengono messe a confronto nella puntata del Grande Fratello 2024 di questa sera, dopo le vicende degli ultimi giorni; da un lato l’ex Miss Italia si è avvicinata ad Alfonso D’Apice con cui c’è stato anche un bacio, dall’altro la modella brasiliana ha riscoperto il rapporto con Javier Martinez e si è riavvicinata a lui, tra abbracci e confidenze. Un rapporto, quello tra le due coinquiline, che torna dunque sotto la luce dei riflettori.

È Helena a parlare per prima, spiegando cosa l’ingresso della nuova coinquilina abbia cambiato in lei: “Zeudi è entrata e mi ha dato tanto affetto. Ci siamo avvicinate, in lei ho visto tante cose che sono il riflesso della mia vita, ho percepito tante cose“. Poi, in riferimento al suo riavvicinamento ad Javier pur non avendo alcun risvolto sentimentale, sottolinea: “Qua dentro ci vogliono degli abbracci. Con Javier, anche se è stato un flirt, cerco di rispettare che non è successo nulla tra noi se non un’amicizia“.

Helena Prestes: “Non sto giocando, ho confusione sentimentale“

Helena Prestes, a seguire, assicura di non voler giocare con i sentimenti di Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024, ma di vivere ancora uno stato di confusione dopo essere stata lasciata dall’ex fidanzato e aver rimesso in discussione la sua vita: “Con Zeudi è una cosa nuova, ma voglio dire che non sto giocando. Io sto giocando con i miei sentimenti: mi ha lasciato una persona che io amavo, e sto vivendo questa cosa in silenzio da mesi, quindi non voglio confondere le cose“.

A seguire prende parola l’ex Miss Italia, che spiega che è stata proprio la confusione sentimentale nella mente di Helena ad aver generato alcune incomprensioni con lei: “Il mio non capire Helena è che io mi baso molto sulle certezze. In un rapporto, al di là di quale sia l’intimità che io abbia con una persona, aspiro sempre al dialogo“. Poi, in riferimento al bacio dato ad Alfonso D’Apice in un momento di confidenze, confessa: “Ammetto di aver sbagliato, in quel momento mi sono sentita di accogliere il dolore di Alfonso, che mi aveva raccontato la sua storia del padre. Quindi è stato uno scansarmi nel suo voler baciarmi, e poi mi sono lasciata andare“.

