Helena Prestes innamorata di Zeudi Di Palma? “Quando mi toccava i capelli…“

L’ingresso di Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024 non ha lasciato per niente indifferente Helena Prestes, che ha subito instaurato con la neo-coinquilina un profondo legame. Le due concorrenti sembrano essersi subito notate, come se una calamita le avesse attratte l’una verso l’altra sin dai primi giorni di convivenza, al punto da spingersi (forse) oltre una semplice amicizia. La complicità che si è instaurata tra le due è talmente forte che, fuori dalla Casa, in molti parlano già di amore e sognano una love story tra di loro.

La stessa Helena, d’altronde, facendo chiarezza con i propri sentimenti verso l’ex Miss Italia ha dichiarato nella Casa: “Era intenso quel video, ma era intenso anche nel momento, cioè, quando lei toccava i miei capelli, mi batteva il cuore, era tutto molto intenso”. Soffermandosi poi sull’esperienza della convivenza, ha ammesso: “È davvero interessante come ci mettiamo alla prova vivendo queste esperienze, e le cose accadono davvero, quella cosa lì è successa, ma non me l’aspettavo”.

Helena Prestes, il presunto bacio con Zeudi Di Palma e il coming out

Ma è davvero amore tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024, o la loro è solo una grande complicità nonché profonda amicizia? Negli ultimi giorni le due coinquiline sono anche finite al centro di un mistero “hot”, legato ad un loro avvicinamento in camera da letto; secondo le ipotesi di una buona fetta di web, tra le due sarebbe scattato un piccante ed appassionato bacio dietro le ante di un armadio, ma non vi sono effettive certezze.

Intanto la stessa Helena, sempre negli ultimi giorni, ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti attraverso un coming out durante una conversazione con Luca Calvani e Maxime Mbanda: “Io in passato sono anche stata con due ragazze”. Raccontando le esperienze vissute con altre donne, la modella brasiliana ha rivelato: “Avevo diciassette anni quando sono andata con una ragazza per la prima volta, ma non durò molto. Anche mia sorella è stata con una donna in passato. Ma quando ha avuto la prima fidanzata, mia mamma l’ha mandata via di casa”.

