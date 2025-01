Di nuovo insieme, chissà per dare seguito a quella ‘ship’ che tanto ha fatto sognare non solo sui social italiani ma anche in giro per il mondo. Stiamo parlando di Helena Prestes e Zeudi Di Palma, riunite al Grande Fratello 2024 seppur ancora separate dalle porte che dividono la casa e il tugurio. La modella brasiliana, a gran sorpresa, ha giovato del clamoroso ripescaggio osservato in occasione dell’ultima puntata e uno dei primi pensieri è stato quello di fiondarsi tra gli spifferi che dividono le due zone per salutare la sua compagna di viaggio.

“Comunque sei diventata ancora più bella da quando sei uscita”, Zeudi Di Palma si lascia subito andare a parole al miele nel risentire la voce di Helena Prestes rientrata al Grande Fratello 2024. Euforica la reazione della modella brasiliana che sembra non vedere l’ora di poter abbracciare fisicamente la compagna d’avventura. Salti, pugni alla porta, urla cariche di gioia: “Sei bellissima!”. Helena Prestes – come racconta una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality – non sta più nella pelle e vorrebbe solo stringere in un abbraccio Zeudi Di Palma, accontentandosi per il momento della porta.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma, la ‘ship’ si riprende la scena al Grande Fratello 2024

Prosegue per diversi minuti – come racconta il filmato pubblicato dal Grande Fratello 2024 – il dolce siparietto con protagoniste Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Nelle ultime settimane, prima dell’uscita della modella brasiliana, il rapporto tra le due si era leggermente raffreddato. Il ripescaggio e la lontananza degli ultimi giorni potrebbero però aver cambiato le carte in tavola. “Sei contenta?”, chiede la modella brasiliana alternando urla e saltelli. E’ evidente che rivedere Zeudi Di Palma è ora una priorità, forse per recuperare un rapporto che fondamentalmente non si era davvero interrotto.

Dalla ‘ship’ alla realtà, sarà questa la ‘volta buona’ per Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024? Che ci sia un legame importante tra le due è sotto gli occhi di tutti, bisognerà capire se con la reunion delle ultime ore potrà davvero scattare quel qualcosa in più che è mancato in precedenza.