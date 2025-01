L’aria si fa pesante al Grande Fratello dopo che Helena Prestes ha avuto una crisi contro Jessica Morlacchi, lanciando in aria il bollitore dell’acqua mentre tutti si trovavano a cena. Inizialmente, Maxime Mbanda e Javier Martinez hanno deciso di intervenire portando via la modella, che però non ha fermato la sua furia. “La doccia serve a te che puzzi. Sei una pazza e adesso tutti hanno visto la tua vera natura”, ha detto Jessica Morlacchi mentre Helena Prestes la minacciava di “farle una doccia” a modo suo.

Grande Fratello, Helena Prestes sbrocca e lancia un bollitore a Jessica Morlacchi/ Insulti shock, "pu**ana"

Il Grande Fratello ha subito deciso di chiamarla in confessionale. Da lì, il buio. Helena Prestes e Javier Martinez non si sono più visti e i fan si sono chiesti dove fossero finiti. All’inizio c’è stato anche il dubbio di una squalifica immediata della ragazza, anche se dopo le domande dei telespettatori si è scoperta la verità. “Ma dov’è Helena? Non si sente e non la inquadrano più“, scrive qualcuno, accorgendosi che oltre a lei era sparito anche il pallavolista argentino: “Da mezz’ora che non si vede Helena e adesso nemmeno Javier, qualcosa è successo”.

Javier Martinez e Chiara Cainelli, è scontro: "Menefreghista"/ Cos'è successo al Grande Fratello

Helena Prestes, Luca Calvani svela dov’è finita: Amanda Lecciso e Zeudi Di Palma preoccupate

Poco dopo la sfuriata di Helena Prestes contro Jessica Morlacchi, e dopo le numerose domande dei concorrenti del Grande Fratello su dove fosse finita la modella, Luca Calvani ha svelato l’arcano. Molti si sono chiesti infatti dove fosse finita Helena e finalmente abbiamo la risposta: a quanto pare ora si trova in suite insieme a Javier. “No tranquilla che non si agita adesso. Lei è con Javier, in suite.” ha risposto Calvani ad Amanda Lecciso dopo che quest’ultima si è detta preoccupata della sorte della brasiliana. “Spero che non sia più agitata”, ha detto Zeudi Di Palma.

Rissa tra Helena Prestes e Ilaria Galassi al Grande Fratello: spuntano retroscena choc/ Parlano Eva e Lorenzo

“Mannagg a miserij è iut a piglià o bollitor. Sarei andata anche io a calmarla” ha continuato la Miss napoletana, esprimendo il desiderio di starle accanto in questo momento difficile. A quanto pare gli autori del Grande Fratello hanno capito che in questo caso era necessario portare Helena Prestes in un luogo tranquillo con l’unica persona che riesce a essere paziente con lei. Intanto i fan del reality di Canale 5 attendono con ansia di sapere se ci saranno provvedimenti nei confronti della modella e come reagirà Alfonso Signorini a quanto successo nelle scorse ore.