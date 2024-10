Helena Prestes innamorata di Lorenzo Spolverato: “Mi piace ma è meglio se restiamo amici”

Helena Prestes è innamorata di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024. La modella brasiliana durante una chiacchierata con Amanda Lecciso, con la quale nei giorni scorsi ha litigato, non ha nascosto di essere attratta dal giovane ma di essere frenata dal suo atteggiamento e soprattutto dal timore che avendo entrambi caratteri forti possano nascere sempre liti e discussioni. Ad Helena piace Lorenzo ma quest’ultimo le ha fatto chiaramente intendere di essere interessato ad altro, a volersi divertire: “Devo rispettare la sua scelta che devo fare? A me piace com’è. Lui forse l’ho idealizzato ma mi piace. Lui sta vivendo la sua esperienza appieno va su e giù cambia idea e quindi è meglio che siamo amici”

Helena Prestes attacca Amanda Lecciso: "Falsa, non mi fido di te"/ Lei ribatte: "Per me sei instabile!"

Amanda l’ha incalzata dicendole che forse, se entrasse un altro ragazzo magari più grande potrebbe cambiare idea ma la modella è rimasta della sua idea. “No, non è che devo trovare un ragazzo…c’è lui nella mia testa e basta. Lui per me a volte è interessantissimo dice delle cose molto interessanti…ma lui mi ha detto che vuole solo divertirsi quindi io devo mettere un punto.” ha ammesso in maniera chiare e schietta Helena Prestes che poi ha aggiunto una battuta: “Io a questo punto potrei anche dirgli se c’è qualche ragazza che ti piace presentamela.” Insomma Helena si è presa una bella cotta per Lorenzo Spolverato.

Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes/ Lei: "Sono entrata al Grande Fratello 2024 triste con l'amore…"

Grande Fratello 2024, duro confronto tra Lorenzo Spolvarato ed Helena Prestes: “Non mi fido di te”

Poco prima della confessione di Helena Prestes innamorata di Lorenzo Spolverato ad Amanda Lecciso, nella Casa del Grande Fratello 2024 c’è stato un duro confronto tra i due. Lorenzo ha messo in dubbio la sua sincerità e che alcuni suoi comportamenti sono molto ambigui: “Mi hai detto che hai tante cose da dirmi e che ti metto pressione…io oggi mi fido di te al 50%…Sei preziosa, ma non ho modo di fidarmi tanto perché sono successe tante cose nelle varie puntate in cui mi sei venuta contro. Ci vogliono sia le parole che i fatti. Helena, ti voglio bene anche io, ma non mi fido”. Tali parole hanno ferito Helena che si è confidata con Amanda Lecciso.