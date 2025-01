Il Grande Fratello non smette mai di sorprenderci e stavolta la protagonista di un siparietto assai ironico è stata Shaila Gatta. Come sappiamo, la giovane non perde occasione per farsi notare e sin dall’inizio del reality è rimasta al centro del gossip sia per il suo carattere frizzante che per le vicende amorose con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Ieri sera, però, durante la puntata di lunedì 13 gennaio 2025 l’ex velina ha fatto un gesto che non è piaciuto ad Alfonso Signorini.

Dopo aver scoperto di essere stata salvata, Shaila Gatta ha deciso di “festeggiare” in maniera assai particolare e il conduttore le ha fatto notare per ben due volte i suoi comportamenti fuori luogo. Dopo il duello finale con Helena Prestes e l’eliminazione di quest’ultima, l’ex velina ha iniziato a twerkare, per festeggiare il fatto che potrà rimanere nella casa. Shaila Gatta è poi corsa da Lorenzo Spolverato, felice del volere del pubblico.

Shaila Gatta, il secondo rimprovero di Signorini: la parola sbagliata al conduttore

Una bella strigliata quella che Shaila Gatta si è beccata da parte di Alfonso Signorini durante la puntata di ieri sera al Grande Fratello. Il conduttore non ha apprezzato che la ragazza abbia iniziato a twerkare appena saputo l’esito del televoto. “Intanto grazie a tutta l’Italia che mi ha salvato, vi voglio bene. Merita un twerk questa cosa” ha detto Shaila Gatta dopo l’annuncio, per poi piegarsi e muovere ripetutamente il Lato B. “Scusa, ma veramente. Risparmiaci questa cosa” ha sbottato Signorini, “Che senso ha questo saluto? Come il cane che quando è felice muove la coda, tu muovi il sedere”.

“Luca mi prende sempre in giro, dice che quando sono felice twerko”. Questa è stata la risposta della ballerina al conduttore, per poi proseguire e dire chi avrebbe voluto eliminare. Ma i rimproveri non finiscono qui! Alfonso Signorini ad un certo punto ha dovuto ricordare a Shaila Gatta quali sono i ruoli tra conduttore e concorrente, dato che lei lo ha chiamato “amore”. Gesto non apprezzato sui social che si sono prontamente scagliati contro Shaila, dato che secondo molti si sta prendendo troppa confidenza quando invece dovrebbe ricomporsi. Chiaramente c’è anche chi tra i suoi fan la difende giudicando Signorini troppo severo. Voi come la pensate?