Samsung Galaxy S10: le prime foto/ Le immagini delle tre versioni E, standard e Plus: ecco come sarà

Sono state pubblicate le prime immagini “rubate” dell’atteso Samsung Galaxy S10, il decimo membro della fortunata famiglia di smartphone firmati dall’azienda sudcoreana. A svelarle è stato Evan Blass, un “leaker” molto attendibile che più volte in passato ha realizzato scoop in tema di tecnologia. Quello mostrato dovrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo S10 nella sua versione E (una sorta di Lite), nonché S10 e S10+, i tre nuovi telefoni della linea Galaxy che usciranno quest’anno. Attraverso gli scatti pubblicati su Twitter, una rielaborazione grafica e non una foto del telefono stesso, si possono notare alcune delle caratteristiche che sono già state anticipate nelle scorse settimane, a cominciare dallo snobbare ancora una volta il “notch”, sdoganato da Apple con l’iPhone e poi adottato da numerosi produttori.

SAMSUNG GALAXY S10: LE PRIME FOTO

Samsung punta quindi sul classico foro della fotocamera che viene incastonato direttamente nello schermo e come si può notare dall’immagine che trovate qui sopra facendo uno zoom, sembrerebbero essere due gli obiettivi della fotocamera anteriore nel plus, e una sola invece nelle versione S10 ed S10E. Differenze anche nelle fotocamere posteriori: tre per le due versione più performanti, e due per il Lite. Mistero invece sul sensore di impronte digitali, che non si nota da nessuna parte: potrebbe essere stato integrato sotto il display, così come già adottato da OnePlus, oppure, non è da escludere il riconoscimento facciale in stile iPhone. Per quanto riguardo lo schermo, la versione E dovrebbe essere dotato di un Lcd da 5.8 pollici, mentre l’Oled (6.1 e 6.4 pollici) comparirà sui due membri della famiglia Galaxy più ricchi. Infine il prezzo, e anche in questo caso i dubbi sono molti, visto che la versione E del Galaxy è una grande novità: la sensazione è che si dovrebbe variare fra un minimo di 3/400 euro per la Lite, ai 1000 e passa del Plus. Appuntamento al 20 febbraio quando verrà ufficialmente presentato.

