Hogwarts Legacy/ Video, il mondo di Harry Potter sbarca su Ps5: fan in visibilio!

Fra i tanti giochi presentati ieri sera durante l’evento di Sony e Playstation 5, quello che senza dubbio ha creato maggiore hype nei videogiocatori è stato Hogwarts Legacy. Come si può intuire dallo stesso nome, si tratta di un videogame dedicato all’universo di Harry Potter, il mago frutto della fantasia della scrittrice J.K Rowling, la cui saga cinematografica è stata campione d’incassi in ogni angolo della terra. Come ricorda Tom’s Hardware, si è trattato di un annuncio a sorpresa, visto che nessuno si aspettava appunto che il “maghetto” facesse la sua comparsa, nonostante fossero anni che si parlava di questo possibile gioco in uscita. Dal primo trailer mostrato, che trovate in fondo alla notizia, l’opera sembra decisamente maestosa, e permetterà ai videogiocatori di impersonare uno studente nella scuola di stregoneria più famosa di tutti i tempi.

HOGWARTS LEGACY ARRIVA SU PS5: USCIRÀ NEL 2021

Il protagonista di quest’avventura videoludica porterà con se un segreto orribile, che potrebbe far collassare l’intero mondo magico. Per poterlo salvare dovremo così stringere alleanze con altri studenti di Hogwarts, e nel contempo combattere contro le forze del male. Al momento il gioco è stato annunciato su Playstation 5, ma non è ben chiaro se si tratti di un’esclusiva Sony, magari solo temporanea in attesa poi che il gioco debutti anche su Xbox Series X, la console next generation targata Microsoft, e molto probabilmente su personal computer. Tutto tace invece per quanto riguarda la Switch, la postazione di gioco di casa Nintendo. La data d’uscita è il 2021, di conseguenza bisognerà attendere ancora un bel po’ prima di mettere le mani su questo interessante prodotto. Attenzione però, non si potrà impersonare Harry Potter, ma vestiremo i panni di un mago sconosciuto, che come detto sopra, avrà una grandissima responsabilità sulle proprie spalle. In attesa di altre novità che siamo certi continueranno ad arrivare nei prossimi mesi, potete godervi il trailer di lancio mostrato ieri sera.





