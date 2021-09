Hogwarts Legacy, videogioco Harry Potter torna a mostrarsi/ Video teaser a sorpresa

E’ stato pubblicato un po’ a sorpresa il nuovo teaser trailer di Hogwarts Legacy, il gioco che, come molti di voi avranno già capito, ci catapulterà direttamente nel mondo di Harry Potter, il mago più famoso al mondo nato dalla mente geniale dalla scrittrice britannica J.K. Rowling. Fin dalla sua breve presentazione, Hogwarts Legacy ha stuzzicato la fantasia dei fan della nota saga cinematografica presa dai romanzi, e in queste ore la sete di notizie dei videogiocatori è stata in qualche modo soddisfatta grazie appunto ad un nuovo teaser trailer decisamente interessante.

Ovviamente viene svelato poco dal filmato in questione, ma ciò ci fa comunque capire che lo sviluppo di questo primo videogame per “next generation” ispirato all’universo di Harry Potter sia ancora in lavorazione e il tutto dovrebbe vedere la luce entro il 2022, molto probabilmente fra circa un anno, durante il periodo autunnale, quello storicamente più caldo dal punto di vista delle uscite videoludiche.

HOGWARTS LEGACY, IL TEASER A SORPRESA: QUELLO CHE SAPPIAMO

Se vi steste domandando come sarà la trama dello stesso videogioco, sappiate che non impersonerete l’alterego ludico di Harry Potter, ma semplicemente un altro mago che crescerà con il passare del tempo divenendo sempre più potente e sconfiggendo il male che si annida dalle parti della scuola di magia più famosa di tutti i tempi.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà per Playstation 5 e Xbox Series S e X, ma anche per le console di vecchia generazione, ovvero Ps4 e Xbox One. Non mancherà ovviamente il personal computer mentre grande assente sarà Nintendo Switch, nonostante la console nipponica si sposi a meraviglia con questo tipo di titoli, e abbia regalato in tal senso grandi perle in un recente passato. Il gioco era stato ufficialmente mostrato al pubblico un anno fa, a settembre del 2020, e fino ad oggi non erano giunte più novità a riguardo, per lo meno fino all’uscita del trailer di queste ore.

