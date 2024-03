Holden: chi é il concorrente Amici 2024/ Torna al serale dopo la lite con Rudy Zerbi: permanenza a rischio?

Amici 2024 serale: chi é il cantautore Holden?

Tra i 15 concorrenti ballerini e cantanti in corsa al talent show di Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden può dirsi tra i favoriti alla vittoria del circuito canto. La prima puntata del serale di Amici 23, in onda sabato 23 marzo 2024 in prima serata sulle reti TV e streaming Mediaset, sotto la conduzione di Maria De Filippi, vedrà l’allievo di Rudy Zerbi alla prova dopo una settimana non facile. Il cantante ha avuto un vero e proprio crollo, alla fine del quale ha deciso di abbandonare la scuola a un passo dall’inizio del serale. Holden, dopo uno scontro con Rudy Zerbi, ha abbandonato il programma, ma vi è poi tornato qualche giorno dopo, scusandosi per l’accaduto e dicendosi pronto a riprendere il percorso da dove lo aveva lasciato.

Amici 23 Serale 2024, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Marisol contro Gaia, il guanto scatena la polemica

Eppure questo crollo avuto ad Amici 2024, proprio ad un passo dal serale, potrebbe essere l’indizio di una possibile uscita di scena anticipata dell’allievo, qualora non riuscisse a sopportare lo stress e l’impegno che comporta questa fase del programma. Circa l’identità di Joseph Carta, in arte Holden, é il figliastro di Laura Pausini, in quanto figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta. Holden vanta al momento il rilascio di ben tre singoli nell’anno scolastico di Amici 23. Parliamo dei singoli Dimmi che non é un addio, Nuvola e Solo stanotte.

Dustin Taylor, chi é il concorrente di Amici 2024?/ Ballerino pupillo di Celentano...

Holden fa parte della squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

L’allievo che al serale concorre come membro della squadra capeggiata da Rudy Zerbi per il canto e Alessandra Celentano per il ballo é il primo cantautore di Amici 2024 a conquistare la certificazione di vendite FIMI/Gfk in Italia con ben due tra i suoi tre singoli, i primi rilasciati. Al contempo, inoltre, in proporzione con i tempi del rilascio dell’ultimo singolo ad Amici 23, Holden segna il maggior numero di ascolti in riproduzione in streaming con Solo stanotte, nella gara tra i cantanti in corsa.

Tra i dati che raccoglie via Spotify Italia al debutto al serale di Amici 2024, rispetto al percorso al talent show, Holden vanta 9.873.214 per Nuvola, 1.122.644 stream per Solo stanotte e DIMMI CHE NON È UN ADDIO é a quota 11.259.007 stream. Il cumulo degli ascoltatori é pari a 969.265. Penna sincera e produzioni a sua prima firma sono il punto di forza, mentre la tendenza all’uso di effetti musicali come l’autotune per la manipolazione della voce in musica si direbbe un elemento divisivo e compromettente per Holden.

Vincitore Amici 23, Holden favorito?/ I pronostici, ecco chi lo insidia per il podio

© RIPRODUZIONE RISERVATA