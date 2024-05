Holden e Petit rivelazione choc ad Amici 2024/ “Andavamo allo stesso liceo ma…”

Nella serata di ieri ad Amici 2024 sono stati annunciati i finalisti, tra questi anche Holden e Petit. I due giovani allievi hanno raccontato un dettaglio inedito della loro amicizia, proprio durante la serata: “Abbiamo studiato nello stesso liceo, non ci conoscevamo” hanno dichiarato. Ma partiamo dal principio per non perderci i dettagli.

Holden e Petit hanno instaurato un legame d’amicizia molto forte all’interno del talent show. In molte occasioni, gli allievi si sono fatti forza a vicenda arrivando insieme anche in finale. Nel corso della serata, i due giovani talenti hanno rivelato di aver studiato nello stesso liceo, ma senza essersi mai conosciuti prima: “Lui andava a scuola, nella mia stessa scuola. Facevamo lo stesso liceo. Viviamo nella stessa zona e ci ritroviamo qui…”

Holden e Petit andavano nella stessa scuola: il dettaglio inedito sulla loro amicizia

Il pubblico si è sempre dimostrato curioso verso Holden e Petit, entrambi innegabili talenti di questa edizione di Amici 2024. I due hanno molto legato all’interno del talent show, ma hanno rischiato di conoscersi anche molto prima della partecipazione al programma.

I due allievi hanno ammesso di aver frequentato lo stesso liceo, ma senza mai conoscersi: “Siamo di età diverse, però ha fatto il mio stesso liceo. Non ci conoscevamo. Ma è vero che ultimamente abbiamo legato molto. Io ho grande rispetto per Petit e mi piace molto per quello che fa e sono felice di condividere questa esperienza con lui” ha dichiarato il figlio di Paolo Carta. L’amicizia tra i due, dunque, sembra molto solida e potrà sicuramente proseguire anche dopo la fine del programma. Chi sarà il vincitore di Amici 2024? Sono emersi i primi pronostici sul web con delle classifiche.

