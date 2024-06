Le 20 migliori città dove mangiare al mondo: la classifica/ Napoli prima: “Fra pizza e pasta al ragù…”

Quali sono le 20 città dove mangiare meglio al mondo? A svelare la classifica ci ha pensato Time Out, organizzazione mediatica globale che ha appunto individuato i 20 luoghi sulla faccia della terra in cui si può consumare il cibo migliore a disposizione. “Il cibo è tutto quando si viaggia”, le parole alla CNN Travel da parte di Grace Beard, redattrice di viaggi di Time Out, “Un pasto buono (o cattivo) può creare o distruggere un viaggio: di solito è una delle cose che ricordiamo di più”.

Diete “miracolose” proposte da un medico a Roma/ Psicofarmaci e antidiabetici senza alcuna visita

Al primo posto, manco a dirlo, c’è una città tutta italiana, ed è precisamente Napoli, che è associata a moltissimi “piatti” esclusivi ed unici, a cominciare ovviamente dalla pizza. Time Out parla di “piatto imperdibile” della città riferendosi proprio alla pizza, ma viene elencata anche la pasta con il ragù napoletano, così come la sfogliatella, uno dei dolci più famosi al mondo. Ma come è arrivata a questa classifica Time Out?

“Cibo spazzatura consumato di più dalle donne sole”/ Lo studio: “Il cervello cerca una ricompensa...”

20 MIGLIORI CITTÀ DOVE MANGIARE AL MONDO: FOCUS SULLA PIZZERIA SANTA MARADONA

Il portale ha intervistato migliaia di cittadini in diverse città del mondo, chiedendo le oro quali siano i cibi migliori da mangiare in città, soffermandosi in particolare su qualità e convenienza. Una volta raccolti migliaia di pareri e di dati, Time Out è giunto alla conclusione stilando una classifica apposita.

Time Out suggerisce anche una pizzeria specifica dove recarsi a mangiare nel capoluogo lombardo, leggasi pizzeria Santa Maradona, situata nei quartieri spagnoli della città. Andrea Viviani, proprietario dello stesso locale, parlando con la CNN ha detto che è stato un “piacere” essere inserito nell’elenco aggiungendo però che “considerare Napoli solo come destinazione alimentare è davvero uno spreco”. E ancora: “Il cibo è sicuramente una parte importante della nostra cultura, ma Napoli è molto, molto di più. L’idea di Santa Maradona è proprio questa: trasmettere tutte le sfaccettature di Napoli”.

Dieta chetogenica, “Rischio di problemi a cuore e reni”/ Lo studio: “Fondamentale il diet break”

20 MIGLIORI CITTÀ DOVE MANGIARE AL MONDO: LA CLASSIFICA: SEGUONO JOHANNESBURG E LIMA

Il ristorante Santa Maradona di Napoli rappresenta una celebrazione non solo della pizza, ma anche del calcio, prendendo il nome dal mito argentino che fece faville in Campania negli anni ’80. In seconda posizione nella lista di Time Out troviamo Johannesburg, e in particolare il quartiere centrale di Braamfontein dove si trovano il wine bar Mamakashaka and Friends su De Beer Street.

Il piatto impedibile della città è il kota sandwich, che è un panino ripieno con ingredienti come patatine, salsicce, uova e formaggio, ma anche lo street food del posto, il bunny chow, con curry, carne e fagioli. Nella top tre delle 20 città migliori dove mangiare al mondo spazio a Lima, in Perù, dove si possono provare i piatti tipici del ceviche e dell’arroz con pollo (pollo e riso). Menzionato il ristorante Central, che è stato anche introdotto nella World’s 50 Best Restaurants 2023. A completare la top 5 troviamo Ho Chi Minh City, Vietnam e Pechino in Cina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA