I cugini di campagna/ “Ivano Michetti ha avuto un ictus: è stato in coma 15 giorni”

I cugini di Campagna sono tra i protagonisti della nuova puntata di “Domenica Live“, il programma della domenica pomeriggio condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La celebre formazione musicale, nata nel 1970, è nata grazie ai gemelli Ivano e Silvano Michetti a cui si sono poi aggiunti il tastierista Tiziano Leonardi e Nick Luciani, la voce del gruppo. Dopo vent’anni di carriera però Nick Luciani ha lasciato la band ed è stato rimpiazzato dal 2015 da Daniel Colangeli. Ivano Michetti, chitarrista e fondatore con il fratello Silvano Michetti, in questo periodo ha avuto dei gravissimi problemi di salute. A comunicare la notizia è stata proprio Barbara D’Urso nel programma “Pomeriggio Cinque” che ha ripreso un comunicato ufficiale postato dalle pagine social della band “Ivano ha avuto un ictus purtroppo.

È stato in coma 15 giorni. L’hanno operato, ha avuto un intervento chirurgico al cuore. Però si collegherà con noi, domenica pomeriggio, a Domenica Live. Nessuno lo sa che è stato così male. Ci sarà in studio la moglie e saremo collegati con lui che, piano piano, si sta riprendendo. Ma è stato veramente molto male”. Per fortuna le condizioni di salute di Ivano Michetti sono in miglioramento.

I Cugini di Campagna, la nuova vita di Nick Luciani

Dopo l’addio di Nick Luciani da I Cugini di Campagna, la voce della band conosciuta dal grande pubblico per la hit “Anima mia” ha raccontato di vivere in condizioni precarie. A rivelarlo è stato proprio il cantante che, ospite di una vecchia puntata di Pomeriggio 5, ha ripercorso un momento davvero difficile della sua vita. “È stato un periodo nero. Mi sono dovuto reinventare e ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista” – ha rivelato Nick Luciani che, caduto in disgrazia, per sbarcare il lunario si è ritrovato a fare diversi lavori tra cui anche il taglialegna. La carriera di Nick Luciani è legata a quella dei Cugini di Campagna: nel 1944 entra nella band poi il grande successo fino alla decisione di lasciare dopo un litigio con uno dei fondatori. Un cambiamento di vita importante per l’artista che al settimanale Nuovo aveva raccontato: “io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta. Mi do da fare e mi occupo io della spesa”. Sul finale Luciani ha aggiunto: “sono diventato un uomo di casa. La vita agiata di un tempo è solo un ricordo. È come se ogni giorno mi trovassi ad affrontare una strada in salita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA