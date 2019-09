I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 ottobre/ Classifica in diretta

Paolo Fox da Mezzogiorno in Famiglia a I Fatti Vostri: oroscopo settimanale trasloca!

Con l’apertura della nuova stagione televisiva, riparte anche l’oroscopo di Paolo Fox in diretta nel corso de I Fatti Vostri. Il programma condotto da Giancarlo Magalli, riparte puntualmente a partire dalle 11.15 su Rai2 e, tra le altre cose, vedremo anche le validissime previsioni del celebre astrologo. Come ben sapete, oltre questo appuntamento, fino alla scorsa stagione era presente anche durante Mezzogiorno in Famiglia nel weekend. Il programma condotto dalla squadra capitanata da Adriana Volpe, per motivi non ancora identificati, è stato chiuso, con conseguente polemica al seguito. Per questo motivo, per l’autunno-inverno-primavera 2019/2020, troveremo le previsioni di Fox esclusivamente nel corso dello show della tarda mattinata con protagonista l’ex voce del Collegio (questo ruolo è stato affidato a Simona Ventura). Fin dagli anni ’90 l’astrologo si occupa di astrologia e presenta il suo oroscopo in vari appuntamenti della Rai. Ma non solo, le sue rubriche sono molto famose anche in radio e tramite i principali settimanali in edicola.

I Fatti Vostri: Paolo Fox, l’oroscopo settimanale torna in diretta

Paolo Fox è presente con il suo oroscopo nel corso de I Fatti Vostri dal 2002. In parallelo, ha sempre dato il suo contributo anche durante Mezzogiorno in Famiglia, andato in onda sempre sulla seconda rete Rai e poi cancellato senza una motivazione precisa. La notizia però, ha lasciato tutti di stucco, specie gli amanti delle previsioni sempre azzeccate dell’astrologo. Niente paura! Da oggi potrete ritrovarlo sempre al fianco di Giancarlo Magalli nell’appuntamento quotidiano da Piazza Italia (per la regia di Michele Guardì). Nel frattempo, scaldate i motori ed anche gli animi, per affrontare al meglio la settimana! Gli amici dell’Ariete per esempio, vivranno una metà di settembre molto particolare: importante ma anche faticosa. Il Toro invece, avrà le stelle dalla sua parte. Spazio anche per i Gemelli con una settimana ricca di miglioramenti. Il Cancro invece, avrà un inizio di settimana faticoso. Stelle interessanti per il Leone mentre la Vergine sta per iniziare un periodo di estrema forza.

Le stelle dell’oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia, in attesa di poterlo sentire in diretta durante la prima puntata stagionale de I Fatti Vostri, ci parla di un inizio decisamente sottotono. Niente paura, si recupera pienamente dopo 24 ore: da martedì le cose cambieranno. Lo Scorpione da domani, vivrà un periodo faticoso per colpa della luna opposta da domani. Da ottobre le cose miglioreranno notevolmente. Per il Sagittario, dopo avere superato discretamente le prime due settimane di settembre, si avvicina un ottobre completamente diverso, anche dal punto di vista lavorativo dove avete sentito una certa frustrazione, anche per colpa dei superiori poco competenti e delle discussioni che ne sono conseguite. Per il Capricorno, più si avvicina il 2020 più le cose cambiano. Risolverete un particolare problema e l’autunno aggiusterà anche i problemi di cuore. Periodo molto innovativo per l’Acquario, positivo e in piena fase di recupero, da giovedì però, non premete sull’acceleratore. In ultimo i Pesci dovrebbero essere meno polemici.



