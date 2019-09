I Fatti Vostri Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-27 settembre/ Classifica in diretta

I Fatti Vostri: Paolo Fox, l’oroscopo settimanale 23-27 settembre in diretta

Paolo Fox sta per tornare con l’oroscopo settimanale in onda su Rai2 durante I Fatti Vostri. Andiamo a vedere in anteprima, cosa accadrà del corso delle giornate che ci porteranno dritti verso il weekend. Il famoso astrologo, dopo avere accantonato definitivamente il suo impegno con Mezzogiorno in Famiglia (il programma è stato chiuso), è rimasto saldo nella Piazza più famosa della televisione, chiacchierando con Giancarlo Magalli e Roberta Morise che ascolteranno con attenzione tutti i consigli ed i suggerimenti che l’astrologo svelerà parlando di amore, lavoro, salute, successo e fortuna. Fox racconterà in dettaglio la classifica della settimana segno per segno, fino ad arrivare a coloro che occuperanno il podio. L’oroscopo settimanale quindi, inizia da oggi lunedì 23 settembre e si concluderà il 27 del mese. Nel corso della chiacchierata televisiva, scoprirete anche quali saranno i segni più fortunati e quali giornate potrete impiegare per progetti futuri, obiettivi da portare a termine ed ambizioni.

Oroscopo, amore e lavoro: che settimana sarà? La versione di Paolo Fox a DiPiù Tv…

Intanto in attesa delle previsioni di oggi a I Fatti Vostri andiamo a vedere come potrebbe iniziare la giornata per i segni zodiacali secondo l’oroscopo sempre di Paolo Fox a DiPiù TV. Partiamo dall’Ariete. Il fine del mese sarà un po’ pesante da sopportare, specie sotto il punto di vista lavorativo. Le questioni prenderanno il sopravvento su di voi, lasciandovi una spiacevole sensazione di precarietà. Il segno del Toro dovrà rimettere le cose in ordine. Chi ha delle richieste da fare, dovrà affrettarsi a far sentire la sua voce. Potrebbero esserci delle importanti novità lavorative: rifletteteci! Da giovedì ottimo cielo. I Gemelli dovranno aspettare dicembre per recuperare appieno. Nel frattempo, occhio alle giornate di martedì e mercoledì. Con dei piccoli investimenti incomincerete anche a guadagnare qualcosina. Il segno del Cancro dovrà lottare con le unghie e con i denti per farsi valere. Se avete delle tensioni in amore, cercate di non metterle da parte. Le giornate di questa settimana saranno molto particolari per il Leone, piene di riflessioni e progetti. Evitate di primeggiare sempre e comunque, un po’ di autoironia non guasta. Orizzonte sereno per la Vergine, le stelle vi gratificheranno.

Per il segno della Bilancia queste giornate saranno un po’ stancanti. La situazione astrologica si sbloccherà con i nuovi progetti del 2020. Per lo Scorpione ci sarà un buon esordio ma martedì e mercoledì saranno un po’ sottotono, attenzione. Siate sempre positivi perché tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto anche quando è mezzo pieno. Non reagite alle provocazioni. Ottima settimana per il segno del Sagittario con la Luna favorevole. Sabato e domenica ottime stelle anche se sul lavoro qualcosa non vi torna. La prima parte di settembre è stata particolarmente insidiosa. Mixate meglio le vostre emozioni ed occhio alle finanze. Il Capricorno viene fuori da mesi molto pesanti e la confusione di agosto non ha giovato. Tra poco invece, sarà possibile mettere le cose in chiaro, specie sul lavoro. L’Acquario dovrà affrontare con calma la settimana e riconquistare la forma fisica. Buona stagione per i Pesci.



