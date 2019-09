I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox settimanale 30 settembre-5 ottobre/ Classifica in diretta

I Fatti Vostri, classifica settimanale 30 settembre-5 ottobre dell’Oroscopo di Paolo Fox

Quali sono le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo settimanale? In attesa di aggiornarvi con la classifica durante I Fatti Vostri, facciamo un veloce riassunto introduttivo della giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2019. Per l’Ariete occorre una preparazione alla ricerca del buonumore. Dovrete affrontare tutto con serenità, in quanto, non ci sarà nulla di insuperabile. Cercate di accerchiarvi di persone positive senza pensare in maniera incessante al lavoro e le responsabilità. Il Toro vivrà un periodo particolarmente nostalgico. State pensando a qualcuno del passato e avete anche paura di non ritrovarlo più: contattarlo oppure no? Seguite il vostro cuore ma attenzione, progettare verso il futuro è sempre la migliore cosa da fare. I Gemelli vivranno ore di estrema dolcezza, mettendo da parte le discussioni dei giorni passati. Dovrete forse chiedere scusa a qualcuno che avete ferito per il troppo orgoglio. Il Cancro ha bisogno di riflettere sulla propria vita e fare un report: siete soddisfatti? Se la risposta è no trovate il modo per modificare gli eventi. Proseguiamo con le previsioni oroscopo di Paolo Fox, in attesa della classifica ufficiale in onda durante I Fatti Vostri.

Oroscopo: i segni top e flop secondo Paolo Fox a DiPiù TV

Per il Leone sarà una giornata particolarmente rilassante e ricca di cose piacevoli. Anche oggi avrete modo di dimostrare la vostra generosità nei confronti delle persone che amate. Vi consigliamo anche di approfondire i rapporti lavorativi, in modo da raggiungere i vostri obiettivi ancora più velocemente. La Vergine si troverà di fronte ad una attuale realtà particolarmente difficile da accettare. Dovete fare i conti con il vostro orgoglio e cercare di metterlo da parte. Da tempo avere creduto nella buona fede di una persona ma qualcosa è andato storto e ci siete rimasti male. Non scoraggiatevi! Per la Bilancia è tempo di affrontare una lunga serie di giornate estremamente positive. Se siete in coppia, provate ad un postare nuovamente un certo equilibrio un po’ andato perso. Se siete single invece, non abbiate paura ad aprire il vostro cuore. Gli amici dello Scorpione saranno alle prese con dubbi e confusione: pensate alla vostra vita! Niente è perduto ed avere molte cose da fare.

Proseguiamo la previsione per l’oroscopo di Paolo Fox con il segno del Sagittario. Grande spinta in amore. siete irresistibili e difficilmente qualcuno vi resisterà. Per merito dell’autostima ritrovata, avete più sicurezza in voi. Se siete single approfittatene! Se siete in coppia invece, il partner apprezzerà sicuramente… il segno del Capricorno vivrà una giornata particolarmente tranquilla. Avrete però qualche problema con alcune persone diverse da voi. Attenzione a non creare discussioni inutili che potrebbero minare la vostra attuale serenità. Per l’Acquario questo è il momento giusto per parlare dei vostri sentimenti con qualcuno che vi interessa particolarmente. Non abbiate paura di tirare fuori le vostre emozioni. I Pesci dopo un periodo incerto, potranno contare su alcune soddisfazioni lavorative.



