I figli di Umberto Tozzi sono tre e si chiamano Natasha – che è la più piccola – e poi ci sono Gianluca e Nicola. I primi due sono nati dall’amore – duraturo – con Monica Michiellotto che è sposata con il cantante da ben 25 anni. Nicola, invece, è il figlio che Tozzi ha avuto da una relazione precedente, ovvero con Serafina Scialò. Ed è l’unico che non ha avuto un buon rapporto con il padre a causa del dei continui litigi tra Umberto Tozzi e la sua ex compagna. Oggi, comunque, tutti e tre sono adulti e sono coinvolti in diversi lavori. Solo uno, ovvero Gianluca, ha seguito il padre nel mondo della musica. Gli altri, invece, hanno intrapreso strade diverse.

Chi sono Carlo ed Edoardo Ponti, figli di Sophia Loren: carriera, vita privata/ “Con mamma è sempre festa…”

I figli di Umberto Tozzi sono comunque cresciuti in un ambiente sano (anche se non sembra) e sono stati stimolati dalle canzoni del padre e dal suo lavoro a vivere delle proprie passioni e delle proprie aspirazioni. Una cosa che, al giorno d’oggi, non è da tutti poter fare. Nonostante ciò, il primo figlio è stato più volte coinvolto nella controversa legale tra Serafina e Tozzi e, di fatto, il rapporto con il genitore ha avuto diverse battute di arrestato. Infatti la relazione è stata segnata da litigi e diversi problemi economici.

Anticipazioni Harry Wild - La signora del delitto 2, puntata 30 agosto 2024 su Rete 4/ Un ritorno dal passato

I figli di Umberto Tozzi: come sono oggi i rapporti con Nicola

“Avrei preferito che mio padre non parlasse ai giornali di questioni di famiglia. Ha detto cose false e mia madre non può più difendersi. Non cerco notorietà, altrimenti avrei parlato prima: da quando ho cinque anni ho memoria di cose che o ti fanno o finire male o crescere in fretta”, ha rivelato il ragazzo di 36 anni in un’intervista al Corriere della sera, riportata da Il Fatto Quotidiano. Tutto sarebbe nato perché Umberto Tozzi avrebbe accusato Serafina e madre di Nicola di aver rubato dalle tasche del padre ben 350 milioni delle vecchie lire. L’artista aveva raccontato che aveva dato alla moglie due assegni in bianco e la sua ex ne avrebbe approfittato per incassare l’ingente somma.

Bold Pilot, storia vera e trama del film ispirato al fantino Halis Karatas/ Un legame non solo sportivo

“Loro non erano sposati, lei era incinta, lui viaggiava tanto, perciò le diede due assegni in bianco per ogni evenienza” ha dichiarato ancora Nicola Tozzi. “Quando mamma lo lasciò, cercava una casa in affitto, lui non si faceva trovare. Allora, esasperata, lei portò un assegno in banca, però poi non lo riscosse. L’altro assegno è stato una vita in casa. Lei non incassò mai niente”, ha tuonato il ragazzo. Di fatti, alla luce di un caso mediato, Umberto Tozzi ha poi ritirato la denuncia. “A me non interessano i soldi, mi sono fatto da solo e, se fossi in difficoltà, non vado a cercare il gettone di presenza in tv, vado alla Caritas”, ha concluso.

I figli di Umberto Tozzi: che lavoro fanno Gianluca e Natasha

Come ha riportato Metropolitan Magazine, gli altri due figli di Umberto Tozzi, lavorano (più o meno) a contatto il padre. Gianluca lavora con il papà, collaborando con l’etichetta discografica di famiglia nel ruolo di produttore. Natasha, invece, è l’unica figlia femmina del celebre e amato cantautore. Nata nel 1989, oggi è una modella e influencer ma è nota anche nel mondo del gossip in quanto ha avuto una relazione con Stefano Ricucci, ex di Anna Falchi. Successivamente si è poi legata Alberto Franceschi, figlio del fondatore di Grafica Veneta.