I MEDICI 4, CI SARÀ?/ Il tweet della produzione toglie ogni dubbio

“#TBT is old news. We prefer to look into the beauty and power of the future. #Medici – The Final Season – is coming”. Con questo tweet, pubblicato in data 5 settembre 2019, la produzione chiude in via definitiva le trattative con la fanbase. I Medici 4, dunque, non ci sarà: Nel nome della famiglia è la terza e ultima stagione della fiction che ha segnato il debutto della Rai nel mondo delle serie tv che di “internazionale” hanno il cast e il successo. L’ottimo riscontro in tutto il mondo, però, non è bastato a convincere i produttori ad allungare il brodo. Usiamo questa espressione perché I Medici 3 avrà un finale risolutivo che, a giudicare dalle anticipazioni, non lascia minimamente spazio ai dubbi.

I Medici 4 ci sarà? La proposta dei telespettatori

I fan più speranzosi parlano di una nuova stagione de I Medici che segua le vicende di personaggi diversi, a parte Lorenzo e Clarice che in queste puntate hanno fatto da protagonisti. D’altra parte, la storia dei Medici è un vero e proprio pozzo senza fondo. La famiglia ha governato Firenze per un periodo lunghissimo (dal 1169 al 1937), e non sarebbe difficile trarre spunti da una narrazione che se la gioca con qualsiasi romanzo medievale e soggetto inventato. Ciò, s’intende, nel bene e nel male, perché le vicende che hanno caratterizzato le vite dei Medici non sono state sempre positive. Qualora si decidesse di continuare, un’ipotetica season 4 avrebbe una trama e uno sviluppo diversissimi da quelli cui siamo stati abituati. Una teoria piuttosto accreditata vorrebbe protagonista Caterina de’ Medici, nata da Lorenzo II de’ Medici e Maddalena de la Tour d’Auvergne. Se gli sceneggiatori volessero “riportarla in vita” almeno sullo schermo, allora dovrebbero fare un balzo temporale di moltissimi anni. La regina, infatti, è vissuta tra la metà e la fine del 1500.

