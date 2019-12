I Miserabili/ Anticipazioni 30 dicembre: Jean Valjean evade dal carcere

I Miserabili, anticipazioni seconda puntata e diretta

Nuovo appuntamento con “I Miserabili“, la fiction britannica ispirata all’omonimo romanzo di Victor Hugo. La serie, diretta da Tom Shankland e sceneggiata da Andrew Davis, torna con una nuova imperdibile puntata. Dove eravamo rimasti? Jean Valjean è riuscito ad evadere dal carcere di Toulon e ha in mente un solo obiettivo: rintracciare Cosette. L’uomo, infatti, è pronto a tutto pur di onorare la promessa fatta sul letto di morte alla madre di Cosette. Jean Valjean, infatti, poco prima che la madre di Cosette morisse le ha promesso di prendersi cura della bambina e di proteggerla da tutto e tutti. Comincia così l’affannosa ricerca di Jean Valjean che, dopo una serie di indicazioni, riesce a scoprire dove vive la ragazzina costretta a vivere sotto le angherie dei coniugi Thenardier. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

CLICCA QUI PER TUTTE LE ANTICIPAZIONI SULLA PRECEDENTE PUNTATA

I MISERABILI, DOVE SIAMO RIMASTI

Rai 3 trasmetterà nella prima serata di oggi, lunedì 30 dicembre 2019, una nuova puntata de I Miserabili in prima Tv assoluta. Sarà la seconda, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Jean Valjean (Dominic West) viene condannato a 19 anni di carcere dopo aver rubato un filone di pane. Il capo carceriere Javert (David Oyelowo) diventa il suo incubo, picchiandolo anche quando salva la vita ad una guardia. Intanto, Fantine (Lily Collins) accetta la corte dal ricco Felix (Johnny Flynn), anche se l’amica la mette in guardia. Il piccolo Marius (Raphael J. Bishop) invece vive con il nonno Gillenormand (David Bradley), che non fa che ripetergli che il padre lo ha abbandonato. Anni dopo, Jean riceve la libertà, ma il suo cuore è ancora duro e viene maltrattato da chiunque. Il destino gli permette di conoscere un Vescovo, che cercherà di farlo cambiare e a cui tuttavia ruberà le posate d’argento. Il religioso però sceglierà di perdonarlo e gli regalerà anche due candelabri, negando alle guardie che si tratti di un ladro. Il vero cambiamento per Jean giungerà dopo aver derubato un piccolo musichiere, Petit-Gervais (Henry Lawfull). Nel frattempo, Felix ritorna dalla sua famiglia ed abbandona Fantine, incinta di una bambina. Anni più tardi, la ragazza affida Cosette (Mailow Defoy) ai Thenardier in cambio di denaro. Arrivata in città, assiste all’elogio pubblico per Jean, che ha cambiato nome in Madeleine ed è diventato benestante e Sindaco. Sarà proprio lui ad accettare che Fantine lavori nella sua fabbrica. La situazione cambia quando Javert si presenta al cospetto di Jean: ha ricevuto la nomina come capo della Polizia e durante l’incontro ha subito l’impressione di conoscerlo. Sicuro che si tratti dell’ex detenuto, Javert sottolinea più volte di essere da sempre a caccia di ogni tipo di criminale, anche coloro che si sono arricchiti e nascondono un segreto. Anche Madame Victurnien (Kathryn Hunter), la fedele assistente del Sindaco, ha dei sospetti su Fantine: seguendola, scopre che ha una figlia e si presenta alla locanda dei Thenardier, concludendo che la donna li stia truffando. Nel frattempo, Marius decide di vedere il padre dopo aver scoperto che è in fin di vita. Javert invece crea una trappola per avere la prova che Jean sia un impostore. Poco dopo, Jean licenzia Fantine dopo aver scoperto che ha mentito su Cosette, mentre Javert raggiunge Parigi e denuncia Valjean, scoprendo però che un uomo con le sue generalità è già stato arrestato. Costretta a vendere denti e capelli, Fantine finisce per prostituirsi e si ammala. Pentito, Jean la sottrae alle grinfie di Javert e le giura di prendersi cura di lei. Dato che si trova in fin di vita, Jean incarica la Victurnien di andare a prendere Cosette, galloppando a Parigi per assistere al processo dell’uomo scambiato per lui.

I MISERABILI ANTICIPAZIONI DEL 30 DICEMBRE 2019

EPISODIO 2- La lotta contro il tempo è appena iniziata: Jean raggiunge in fretta Parigi ed assiste al processo del povero sventurato. Javert è fra i presenti e non attende altro che Valjean confessi. Quando la folla si scaglia contro l’accusato, chiedendo che venga giustiziato per i suoi crimini, il Sindaco decide di rivelare la verità e viene arrestato subito. Ottiene però di poter vedere Fantine, che morirà nel letto d’ospedale. Jean le giura che si prenderà cura di Cosette e la terrà con sè. Sarà costretto però a diventare un fuggitivo e a mentire pur di sottrarre la bambina ai Thenardier. Come ha promesso a Fantine, cercherà di proteggere la bambina ad ogni costo. Negli anni successivi però, Cosette deciderà di vivere la sua vita senza Jean, ormai grande e sicura di poter essere libera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA