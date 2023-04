I Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Pechino Express, notte gratis in hotel

Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta vincono la prova immunità a Pechino Express 2023

I Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, sono tra le coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express 2023, il reality game di successo condotto da Costantino della Gherardesca. Durante la terza tappa a farsi notare sono stati proprio I Novelli Sposi che con le coppie de “Gli Italo Americani”, “Mamma e Figlio” e “Le Mediterranee” si sono sfidate nella prova immunità. La prima sfida ha visto “I Novelli Sposi” contro “Le Mediterranee”: a trionfare è stata la coppia di Pellegrini-Giunta. Poi è stata la volta della sfida tra “Mamma e Figlio” contro “Gli Italo Americani”. La sfida finale ha visto “I Novelli Sposi” contro “Mamma e figlio”. A trionfare alla fine, complice la loro preparazione atletica, la coppia de “I Novelli Sposi” che hanno conquistato un importante vantaggio nella gara: rilassante trattamento ayurvedico e di prendere parte ad un corso di cucina indiana.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

La terza tappa ha visto le coppie di concorrente affrontare una serie di missioni non facili con l’obiettivo di giungere a colpi di remi fino all’antico Tempio di Hanuman, una delle divinità più amate in India. Ad attenderli un bottino: una cesta di cocco e fiori profumati da rendere come omaggio al Dio.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: I Novelli Sposi acclamati sul web

Durante la terza tappa di Pechino Express 2023, I Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono fatti notare non solo per le loro gesta, ma anche catturando l’attenzione di alcuni italiani. Durante il check in una camera d’hotel, infatti, i due sono stati riconosciuti da alcuni italiani in vacanza. Proprio la Pellegrini ha approfittato della cosa chiedendo: “sono sporca marcia, ho bisogno di passare una notte in hotel… Non è che ci paghereste la stanza?” convincendo i due italiani.

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

Ma le sorprese per i Novelli Sposi non finiscono qui, visto che dopo la vittoria della prova immunità hanno potuto godere di un intenso trattamento ayurvedico con tanto di immagini che hanno scatenato del web. “Ma che bel panorama signor Pellegrini” si legge su Twitter, mentre qualcun’altra si complimenta per il fisico del marito della campionessa “tanta roba Giunta, complimenti a Fede” e ancora “Matteo Giunta manzo nazionale” e “Invidio parecchio la Pellegrini, tutte vorremmo un marito così bono”!











© RIPRODUZIONE RISERVATA