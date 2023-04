I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo/ “A Pechino Express messo in campo l’amore”

I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo in gara a Pechino Epxress 2023

I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo sono una delle coppie dell’ultima edizione di “Pechino Epxress 2023”, il reality game condotto da Costantino della Gherardesca. Prosegue il viaggio dell’ex campione di calcio accompagnato dalla moglie che questa settimana partiranno dal villaggio di Kampung Giam, nella foresta malese. Tra le tappe di questa puntata c’è Lubok Antu, distretto della divisione Sri Aman dello stato del Sarawak, in Malesia, dove tre coppie dovranno sfidarsi nella prima Prova Vantaggio della stagione. L’obiettivo finale è quello di raggiungere Sibu, città della Malaysia di 250 000 abitanti, situata nello Stato di Sarawak.

Una lunga tratta di 494 km quella che dovranno affrontare le coppie rimaste in gara: le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi), gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Martina Colombari e Achille Costacurta detti Mamma e Figlio, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. E ancora: Carolina Stramare e Barbara Prezia, alias le Mediterranee, infine Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo detti i Siculi.

I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo a Pechino Express 2023

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo sono la coppia de I Siculi di “Pechino Epxress 2023”, il reality game condotto da Costantino della Gherardesca. L’ex campione di calcio, intervistato da Il Messaggero, ha raccontato di essere stato molto indeciso nell’accettare la proposta del reality game : “quando sono stato contattato dalla redazione, all’inizio avevo dei dubbi se partecipare o meno a questo reality. Anche perché venivo da una situazione un po’ così, in cui non sono stato bene fisicamente. Mia moglie mi ha convinto dicendomi che dovevo riprendere in mano la mia vita. E allora siamo partiti”.

A convincerlo a partecipare è stata la moglie Barbara Lombardo, presenza fondamentale nella sua vita: “a‘Pechino Express’ è stata Barbara a darmi coraggio e forza, avere lei con me mi ha permesso di affrontare il viaggio senza pensieri. È la stata la mia arma in più, una guerriera”. Proprio la moglie ha aggiunto: “siamo una coppia molto affiatata, ci amiamo da sempre quindi abbiamo messo in campo solo l’amore”











