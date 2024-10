Le coppie al Grande Fratello spuntano come funghi! Dopo il flirt tra Shaila Gatta e Javier Martinez, tra Helena Prestes Lorenzo Spolverato arriva anche la presunta cotta tra Iago Garcia e Jessica Morlacchi. Per l’attore spagnolo l’ultima diretta del Grande Fratello di giovedì 3 ottobre 2024 non è stata affatto facile, con uno scontro di fuoco con Lorenzo, tanto che i due si sono nominati reciprocamente data l’antipatia che li ha colti sin dal primo sguardo. Finite le diatribe, è giunto il momento delle nomination, e Jessica Morlacchi è stata invitata nel confessionale insieme a Iago per guardare un video.

Ai due, Alfonso Signorini ha voluto mostrare una lunga clip che li mostra estremamente complici e vicini, ma soprattutto che mette in risalto alcuni complimenti di Iago nei confronti della cantante. L’attore de Il Segreto ha poi confessato in diretta di trovare Jessica Morlacchi molto bella, e lei si è emozionata, ammettendo di non essersi accorta di nulla dopo tutto questo tempo. Al che, Alfonso Signorini ha promesso loro un tango per le dirette successive, vedendo una grande passione tra i due concorrenti.

Jessica Morlacchi ha dimenticato Giglio al Grande Fratello? Ormai la sua cotta nei confronti del giovane parrucchiere è nota a tutti: la cantante 37enne ha persino iniziato una faida con Yulia dopo una velata contesa per il giovane, che invece non si è mai espresso in maniera chiara su cosa prova per le due. Uno scontro che non ha fine a quanto pare, anche dopo che Alfonso Signorini le ha fatte incontrare all’inizio della diretta di giovedì 3 ottobre, nella speranza di far placare gli animi.

La vita sembra però essere tornata a sorridere a Jessica Morlacchi, che, chiamata in confessionale ha svelato di soffrire di depressione, cosa che spesso la costringe a rimanere a letto. Poco dopo, però, si è ritrovata vicina a Iago, scoprendo di avere un inquilino probabilmente interessato a lei. Jessica ha ammesso di non essersi mai resa conto di niente, e per ora, solo il tempo ci svelerà come andranno le cose tra i due al Grande Fratello! Dopo il loro confessionale, Signorini ha interpellato anche le Non è La Rai, che hanno confessato di essersi accorte di un flirt palese da parte di Iago nei confronti di Jessica. Come finirà? Saranno una nuova coppia del Grande Fratello?

